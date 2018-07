Lío ‘Mundial’ en el tenis

Mientras el curso sigue su cauce en el césped de Wimbledon, el tenis libra una batalla soterrada en los despachos. En concreto, un pulso entre la Federación Internacional (ITF) y el organismo que dirige el circuito masculino, la ATP. De la mano del futbolista Gerard Piqué, la primera está orquestando una transformación revolucionaria para la Copa Davis que, anunció el pasado mes de febrero, se formalizaría a partir de la próxima temporada. Y ahora, de forma paralela, el segundo propone una idea de formato similar, otra Copa del Mundo, que arrancaría en 2020 y de alguna manera recuperaría el Mundial que organizaba entre 1978 y 2012 en Düsseldorf.

“Este evento nos permitirá comenzar nuestra temporada con un gran torneo por equipos, con un mínimo impacto en el calendario de los jugadores al inicio del año”, afirmó orgulloso el presidente de la ATP, Chris Kermode. “creemos que dará sostenibilidad a largo plazo, no solo económicamente sino también desde la perspectiva de la salud de los jugadores”, amplió en un comunicado el mandatario, que el año pasado descartó la propuesta del barcelonista Piqué y ha decidido apoyarse en la oferta de Tennis Australia para levantar el proyecto. Un desafío en toda regla a la maniobra del azulgrana y la ITF, a la que solo le falta la rúbrica –en una reunión que tendrá lugar el próximo mes de agosto, en Orlando– para consolidarse.

Al anunció de la ATP, el domingo, le siguió la respuesta inmediata de la ITF este lunes. “El anuncio de la ATP no cambia nuestro compromiso [a 25 años vista y sustentado en los 2.450 millones de euros a los que se eleva el acuerdo] de crear una nueva Copa Davis en 2019. Sentimos que la ATP perdió la oportunidad de trabajar unidas para beneficio del tenis”, explica el rector internacional en una nota; “la ITF es el único ente que reinvierte globalmente en el desarrollo de nuestro deporte. Miramos con confianza al mes de agosto, cuando nuestros miembros tendrán la oportunidad de votar la reforma”.

El nuevo Mundial planteado por la ITF apuesta por una competición de 24 equipos que tendría lugar en Australia (Brisbane, Sídney y Perth) y por la que los jugadores se repartirán un botín económico de 15 millones de dólares, además de obtener puntos de cara al ranking. Un esquema similar al de Kosmos, el grupo inversor que preside Piqué, aunque con varios matices diferenciales: son más equipos (18 sugiere la ITF) y más sedes (el futbolista desea una sola), pero sobre todo hay dos factores mucho más determinantes.

Factores diferenciales: calendario y destino del dinero

El primero es el calendario, ya que el proyecto de la ATP apunta a enero, nada más comenzar la temporada, mientras que el de la ITF está programado para noviembre, cuando los tenistas acumulan ya todo el desgaste; y el segundo es el dinero, puesto que en el caso de la ATP la recompensa va directamente a los bolsillos de los profesionales, mientras que en el de la ITF el destinatario inicial son las federaciones, por más que luego estas premien a sus representantes internacionales.

“Pienso que lo que el tenis necesita es observar lo que funciona bien en otros deportes. No pensar en las batallas internas que afrontamos siempre dentro de nuestro deporte, sino en qué es lo mejor para competir con otros grandes eventos”, expuso Roger Federer. “Estoy seguro de que esto tendría mucho éxito en Australia, pero la pregunta ahora es qué va a ocurrir con la Davis y la ITF, cómo reaccionará a todo esto. No estoy seguro. En un mundo perfecto, tú quieres coexistir, que todo el mundo tenga éxito. Quizá esto nos conduzca hacia algo extraordinario en el futuro; tal vez no en cinco años, quizá en 20…”, añadió el ganador de 20 grandes.

Distanciadas desde hace tiempo, la ATP y la ITF se alejan de este modo un poco más y la barrera entre una y otra aumenta. Al planteamiento de la Federación responde la primera con una nueva iniciativa y el horizonte se enreda todavía más, después de unos cuantos años de escepticismo sobre el formato actual de la Copa Davis y la petición de una renovación desde distintos frentes. Habrá más lío, pues, en las próximas fechas.