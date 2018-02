Haggerty: “La Copa Davis no va a perder su esencia”

Anticipado el cambio, las voces del tenis han comenzado a manifestarse. Pros y contras, la novedad frente a la tradición, el futuro contra la nostalgia. Y entre los nostálgicos, Yannick Noah, el hombre que dirige actualmente a Francia y que condujo a su país a tres títulos desde el banquillo.

“El fin de la Copa Davis. Qué tristeza. Han vendido el alma de una prueba histórica. Perdón, señor Davis”, tuiteó el último ganador francés de Roland Garros, en 1983.

A Noah le respaldó uno de sus jugadores, el joven Lucas Pouille. Este, número 15 del mundo y de 24 años, se mostró muy crítico. “Para mí, es una sentencia de muerte para esta competición”, aseveró; “ya no puedes llamarlo Copa Davis. Si no juegas en casa o en el país de tu rival, ya no es la Copa Davis. Cualquiera que haya vivido un partido de la Davis sabe que esta competición es diferente. Así ya no será lo mismo, ni el mismo ambiente. Creo que es una idea muy mala”.

De modo contrario, Boris Becker bendice la iniciativa de la ITF. “La Copa Davis es la competición más importante que tenemos en el tenis, pero todos estamos de acuerdo en que su formato necesita una renovación y cambios. Estoy feliz de que las autoridades se hayan dado cuenta de esto”, expuso el alemán.

“Queremos ver a Federer y Nadal jugar cada semana, y no pueden. Tenemos que hacer un calendario ideal para que los mejores puedan jugar por su país. Con el actual formato de cuatro eliminatorias es imposible tener a los mejores, por lo que es importante reducir las eliminatorias. Soy un gran fan de esta idea”, concluyó Becker, de 50 años.