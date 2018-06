21 horas de furia en Argentina hasta la victoria de Nigeria

El comienzo del invierno no podría haber sido más caliente en Argentina. La derrota ante Croacia y la inminente eliminación del Mundial de Rusia 2018 motivó la ira de la mayoría en un país donde las emociones (y opiniones) ruedan al ritmo de una pelota. Los carteles del ayuntamiento que ordenan el tránsito en las calles y los del metro, que suelen informar de huelgas o problemas técnicos, amanecieron ayer con una particular leyenda: “Hoy, vamos Nigeria”. Los africanos vencieron 2-0 a Islandia y el Mundial le ha dado una nueva oportunidad la selección argentina, que el martes debe vencer al rival al que ayer alentó. Pero la oportunista arenga parece estéril ante una afición que parece rendida, a tono con el plantel y el propio Sampaoli.

Una vez más, las críticas por la derrota generaron una catarata de memes, aunque, en esta ocasión, Higuaín cedió el patíbulo virtual al entrenador. El argumento más original le reconoce, en forma irónica, haber “cerrado la grieta” y aunar el rechazo de todos. El arquero Wilfredo Caballero es otro de los apuntados por “arruinarlo todo”, y luego, el más llamativo: Lionel Messi. Buena parte de la opinión pública y el periodismo han cerrado filas en contra del capitán de la selección. El reconocido periodista Fernando Niembro fue el más aventurado en el portal de noticias Infobae: “Alguna vez renunciaste Messi a la Selección Argentina. No vendría mal que lo pienses otra vez”.

Argentinos expulsados Cuatro argentinos que estaban en el estadio de Nizhny Novgorod fueron protagonistas de una brutal agresión a dos aficionados de Croacia en los pasillos de las tribunas. El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad y, en consecuencia, los atacantes fueron identificados. Así, Rodrigo Catalán, Federico Eslejer, Gabriel Pardo y Leonardo Elía perdieron su FAN ID y no podrán ingresar a otro partido del Mundial. Además, tampoco podrán ver a sus equipos, Platense y San Lorenzo, en ningún estadio de Buenos Aires.

El campeón en México 86, Héctor Enrique, coincidió, más duro: “¿Quiénes son? ¿Quién carajo es Messi para no correr? ¿Quién es Maradona para no correr? La actitud, la entrega y el orgullo de vestir la camiseta de la Selección es de todos. Ojalá seamos campeones, pero que se vayan todos después. No merecen estar en la Selección”.

El multifacético Alejandro Fantino describió “un ambiente de muerte, de pulsión destructiva”, aunque vaticinó la clasificación a octavos. “La película tiene un montón de caras”, analizó el periodista para apuntar a la crisis institucional de la que busca salir la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tras poco más de un año de nuevo gobierno. Fustigó al actual presidente, Chiqui Tapia, a quien comparó con Julio Grondona, patrón del fútbol durante tres décadas y fallecido hace ya cuatro años. “Son el grondonismo puro, ni en el infierno lo quieren a Grondona”, dijo. El argumento fue repetido en forma de análisis sesudo por muchas personas en redes sociales.

Otros exfutbolistas de la Albiceleste también hablaron. Algunos en forma voluntaria como los campeones de 1978, Ubaldo Fillol, quien apuntó a Caballero: “El arquero, antes que nada, tiene que saber atajar”. Y Mario Kempes. “El espectáculo fue vergonzoso y la despedida cada vez esta más cerca. Lamentable”, lanzó el exartillero en Twitter. Más tarde, en su columna en la cadena ESPN, opinó que “Messi se contagió de los compañeros, estuvo apático, sin poder de recuperación. Intentó dos o tres, estuvo perdido totalmente”, y propuso “un borrón y cuenta nueva, de todos, incluido del entrenador”.

También se viralizó un audio del entrenador del Atlético, Diego Simeone, un nombre que siempre aparece ante cada fracaso de la selección. Según le aclaró una fuente cercana al entrenador al periódico Olé, “fue una charla de fútbol con el Mono Burgos (su ayudante de campo), quien se la mandó a algunos amigos. Y de ahí se disparó todo”. En la grabación, el Cholo diagnostica una “anarquía, no liderazgo ni desde la dirigencia ni desde los que conducen”. “Messi es muy bueno, pero es muy bueno porque está acompañado de extraordinarios futbolistas. Si tenés que elegir entre Messi y Ronaldo para un partido normal, ¿a quién elegirías?”, se pregunta. Por último, carga contra su colega Sampaoli: “Al final de cuentas, todos decimos que los futbolistas son lo más importante del juego, pero serán el 60%, no el 90%, porque cuando los entrenadores la cagamos, seguro que es peor que cuando la cagan los jugadores. El entrenador participa mucho en todo esto”.

Aunque si finalmente sobrevive Argentina, la pelota de opiniones dará un giro en favor de Sampaoli, Caballero y Messi y la bandera hoy casi desteñida, volverá a flamear celeste y blanca.