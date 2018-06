Dani Pedrosa: “No puedo decir nada, solo que hay opciones”

Dani Pedrosa habló este jueves en Montmeló, como estaba previsto, después de saberse que no continuará en Honda. Pero dijo más bien poco: “Ahora mismo no puedo contar mucho, solo que hay opciones. Me hubiera gustado contarlo hoy, pero no está decidido. hay que tomarse las cosas con calma”, afirmó. Pedrosa quiere tomar la decisión correcta. Y cuando dice eso se refiere a decidir si continuar en MotoGP con un proyecto menos ambicioso que aquel con el que empezó (y quedan pocas motos libres), o si retirarse.

Este, su 18º año en el Mundial de motociclismo, siempre con una Honda, será su último curso como piloto oficial del equipo Repsol después de 13 años cubiertos de victorias. 13 años salpicados de lesiones y visitas al hospital. 13 años en los que solo faltó una cosa: ganar el título de campeón en la categoría reina después de que, antes de dar el salto en 2006, lograra de manera consecutiva un título en 125cc y dos en 250cc.

Pedrosa se sentó a su silla como siempre. Unos minutos después de las 16.15, la hora en la que habitualmente está programada su conferencia de prensa en el hospitality de Honda. Su entorno pretendía que no se alteraran las rutinas porque, aseguraban, no habría ningún anuncio importante. Pero, obviamente, no era un fin de semana normal. No solo porque apenas unos días antes Honda anunciara su decisión de no renovar el contrato a Pedrosa, sino también porque fue el propio deportista el que, en un comunicado personal, explicara que sería este jueves, en Montmeló, cuando hablara de su futuro. Y así fue. Aunque para no decir mucho.

El piloto de Sabadell, de 32 años, quiere acertar en su decisión después de que se le comunicara, durante el Gran Premio de Italia, dos semanas atrás, que Jorge Lorenzo le sustituiría como piloto oficial del equipo Honda a partir de la próxima temporada. Para él fue una sorpresa. Un jarro de agua fría. “Como cuando uno cree que su relación va viento en popa y, de repente, su novia le dice que se ha acabado. Si te han dejado alguna vez podrás entender ese sentimiento”, explicaba una persona cercana al corredor. Por supuesto, Pedrosa era consciente de que Honda se planteaba un cambio, pues el director del equipo, Alberto Puig, había llamado a otras puertas. Pero también había visto cómo sus posibles sustitutos, uno tras otro (primero Zarco, luego Dovizioso, también Mir) preferían desarrollarse y ganar peso en otras estructuras como KTM, Ducati o Suzuki. Pareciera que no tuvieran más remedio que renovarle el contrato. Hasta que tozudo, Lorenzo convenció a Puig y este a los máximos responsables de Honda, en Japón, de que podría ser competitivo con esa moto. De que le sobraba motivación.

Quizá lo que más le ha faltado a Pedrosa últimamente. “En muchos momentos sufres más que disfrutas la competición, solo piensas en ganar y olvidas por qué empezaste”, decía en una entrevista con EL PAÍS hace exactamente un año.

En estas dos semanas, Pedrosa ha ponderado otras opciones más allá de la retirada. Existía la posibilidad de seguir corriendo. De hacerlo con una Yamaha en un equipo satélite, ese que se empezó a armar, con el patrocinio de un gigante como Petronas, para asegurar la continuidad de Lorenzo en el Mundial. Aunque no se refirió expresamente a ello este jueves. El corredor también ha puesto en la balanza su interminable historial clínico. Han sido muchas las caídas y muchos los días empañados por el dolor. Esta temporada, en solo seis carreras, ya ha pasado en dos ocasiones por el hospital. La primera, tras una carrera, en Argentina, en la que fue atropellado por Zarco. Y salió volando. El resultado: fractura del radio distal. Y una necesaria intervención quirúrgica. La segunda, tras una carrera, en Jerez, en la que chocó con Lorenzo. Y salió volando, otra vez. El resultado: la cadera inflamada y llena de líquido. Entretanto, le pudo la pesadumbre. Se sentía desolado, explican amigos de la familia. Un año más empezaba el curso mermado físicamente. Así sería difícil demostrar que merecía una renovación.

A su llegada a Montmeló, Pedrosa es el 12º clasificado, con tres ceros y ningún podio todavía. Con 31 victorias en la categoría reina, 54 en total (y es el séptimo con más triunfos, empatado con Mick Doohan), el catalán ha logrado, hasta la fecha, ganar un mínimo de dos carreras por año en los 13 años que lleva en MotoGP. Además, dejará Honda y el Mundial como el tercer piloto con más grandes premios disputados. Ahora suma 283, por detrás de Rossi (371) y Capirossi (328).