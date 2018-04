Pedrosa o cómo gestionar el dolor en competición

El astrágalo, el maléolo, el húmero, el dedo pulgar del pie, diversos dedos de la mano, la muñeca izquierda, el tobillo derecho, la rodilla izquierda, el radio del brazo izquierdo, el fémur derecho, las clavículas izquierda y derecha. Son las partes del cuerpo que ha tenido afectadas Dani Pedrosa por diversas lesiones, de mayor o menor gravedad, desde que debutó en el Mundial de motociclismo. Además de un traumatismo torácico, un traumatismo lumbar, otro craneoencefálico, y el síndrome compartimental. Y, finalmente, una fractura de radio distal. Una nueva lesión que le impide comenzar el curso en plena forma. Pero no se rinde. Y se queja poco.

Zarco, agresivo, como siempre, le golpeó en Argentina, le sacó de la trazada, le llevó a la parte mojada de la pista y, entonces, su moto le escupió. La caída, aparatosa, terminó con él en un quirófano del Hospital Quirón Dexeus el pasado martes, día 10. El jueves, ya en Austin, apenas dijo que le parecía “inexplicable” que al francés no se le hubiera sancionado. Este viernes, días después de la operación, ya solo piensa en sus posibilidades de correr.

Un año más, como le pasó después del GP de Turquía en 2007, en la pretemporada del 2009, tras el primer GP del 2010, en Japón, tras el de Le Mans en 2011, o con aquel inicio de 2015 en que anunció su retirada sine die por el síndrome compartimental, Pedrosa vuelve a comenzar el curso mermado por una lesión. Pero intenta sobreponerse lo antes posible.

Este viernes, primer día de entrenamientos libres en Austin, se subió a su Honda para comprobar el estado de su muñeca derecha. Antes, eso sí, tomó analgésicos y realizó un calentamiento específico. “Luego, en la pista, el problema es que pensaba que tenía más fuerza de la que he notado; el dolor ya me lo imaginaba, pero había zonas en las que realmente no podía mover la moto ni frenar donde yo quería, me falta un poco de control”, explicaba tras la primera sesión. Su mayor dificultad es que la lesión la tiene en la mano derecha, esa con la que hay que dar gas y tirar del freno. Aun así, se exigió algo más en la segunda sesión y logró colarse en el top 10, lo que, de momento, le garantizaría el paso directo a la QP2 este sábado.

Para facilitar las cosas, Pedrosa utiliza un guante diferente al que lleva en la mano izquierda: “Para que no me toque en la zona de la cicatriz y me permita tener más movilidad; ejerce menos presión porque es un poco más ancho y flexible”, apunta el español. De cómo termine el día su mano, de si aumenta el dolor o solo persiste dependerá que siga compitiendo, que pelee en la clasificación y participe de la carrera en este Circuito de las Américas, un escenario poco grato para un piloto convaleciente. “Este circuito es muy duro, tiene demasiados momentos complicados”, concede el hombre que siempre lo intenta.