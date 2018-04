Pedrosa, operado de la muñeca tras el impacto de Zarco en Termas

Dani Pedrosa se fracturó la muñeca derecha en el GP de Argentina y fue operado ayer en el Hospital Quirón Dexeus, de Barcelona, por el equipo del doctor Xavier Mir. El español, que pasó la noche ingresado, pasará una primera revisión a las 48 horas y empezará la recuperación el sábado, es duda para la próxima carrera, la tercera del curso, que se celebra el día 22 en Austin (EEUU). El objetivo más inmediato sería volver para el GP de España, en Jerez, el 6 de mayo.

La lesión (fractura del radio distal, que se ha fijado con un tornillo de titanio) se produjo como consecuencia del impacto con la moto de Johann Zarco en los primeros compases de una carrera accidentada y polémica. El piloto de Honda no pudo completar ni una sola vuelta al circuito de Termas de Río Hondo, a pesar de que consiguió salir y colocarse en tercera posición al cabo de pocas curvas. Perseguía a su compañero, Marc Márquez. Y el piloto del equipo satélite de Yamaha, Zarco, le perseguía a él. Ansioso, el francés, creyó ver un hueco por el que meterse en la curva 13, la penúltima, un giro a la derecha, cerrado, en el que cada uno dibuja una trayectoria distinta, y tan apurado iba que chocó con Pedrosa. Lo desplazó hacia el exterior y el catalán tuvo la mala fortuna de pillar un parche de agua (aquella zona, además, era parte reasfaltada del circuito y, por ende, estaba más complicada, ya que drenaba peor), de modo que la moto lo escupió hacia el suelo. El impacto fue fuerte, pero inicialmente la lesión no se pudo observar en las radiografías que se le practicaron allí, en Argentina. La inflamación no permitía distinguir bien la fractura.

De la carrera del GP de Argentina se habló mucho, pero se habló más de todos los errores que cometió Márquez en su remontada y del nuevo enfrentamiento de este con Rossi que de la victoria de Crutchlow, por ejemplo. Por todo ello, también se habló del diferente rasero que se utilizó para medir las acciones de Márquez (sancionado en dos ocasiones por dos adelantamientos demasiado arriesgados) y las de otros pilotos como Zarco o Petrucci.

“Sancionar a Márquez por su acción es lo justo, lance de carrera, sanción y punto! Pero Petrucci me ha golpeado mucho más fuerte y no se le sanciona. ¿Porque no está luchando por el título? Mal!”, escribía Aleix Espargaró en sus redes sociales. Ahora también se sabe que la maniobra de Zarco, impropia de una primera vuelta de una carrera, le ha provocado una lesión a Pedrosa que le dejará con el cero que ya cosechó en Termas y, muy probablemente, con otro por su no comparecencia en Austin.