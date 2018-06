El viejo Lorenzo deslumbra en Mugello con un triunfo desde la primera curva

Exultante. Orgulloso. El español Jorge Lorenzo estalló de felicidad al cruzar la línea de meta. Y no pudo reprimirse al bajarse de la moto. Recibió, con cariño, el abrazo de Gigi Dall'Igna, el hombre que está detrás del proyecto de la Ducati, su gran apoyo en un equipo que, por la desconfianza de Claudio Domenicali, CEO de la casa, ha decidido no contar con él los próximos años. A él fue al único que no se abrazó. Y de sus palabras se entiende por qué: “Jorge Lorenzo nunca miente. Dije que ganaría con esta moto como también dije cuando cogí la Derbi, que también me costó mucho, que ganaría con ella. He trabajado durísimo con todo el equipo. Es el día más feliz de mi vida. Es una lástima que los ingenieros de Ducati no me hicieran caso un poco antes, porque la mejora del motor que llegó en Jerez y la pieza de apoyo que me han hecho para el deposito, que me permite ahorrar energía y pilotar más fluido en las curvas, me han hecho más competitivo. Tal vez si me hubieran hecho caso antes, la historia hubiera cambiado”.