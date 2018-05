“Allez allez allez”, la canción italiana de los ochenta que canta el Liverpool en la Champions

Miles de turistas, periodistas y aficionados del Real Madrid y del Liverpool han llegado ya a Kiev (Ucrania). Las plantillas de ambos equipos también. Este sábado se disputará la final de la Champions League y nadie se la quiere perder. Pero no han volado solos. Junto a ellos han viajado también las canciones que musicalizarán la previa, el durante y el después del partido en el Estadio Olímpico. Y entre todas ellas, habrá una que sonará más fuerte: "Allez allez allez", el himno de esta campaña del conjunto inglés. Una canción nueva no tan nueva que tiene su origen en un hit italiano de 1985, hace más de 30 años atrás.

"¿Allez allez allez es nueva? Pensé que era una canción antigua. La he escuchado tantas veces este año. Es una canción muy, muy genial", asegura Jürgen Klopp, y muestra todos sus dientes en forma de sonrisa. El entrenador del Liverpool está en lo cierto. La canción es nueva, pero su origen se remonta a 1985, cuando el dúo italiano Righeira hizo famoso un tema conocido como L'Estate Sta Finendo (El verano está terminando). ¿Cómo llega este viejo hit italiano a ser el nuevo himno de un grupo de aficionados ingleses?

Internet es la respuesta. Youtube, Instagram, los celulares. Un vídeo que se viraliza y una viralización que es infinita. Incluso Klopp lo afirma: "Todos me conocen, yo no leo la prensa inglesa, ¡pero sí veo estos vídeos! Lo veo por internet, realmente me gusta. Me encantan las emociones y cuando veo a la gente volviéndose loca en su casa, ¡es genial!". El responsable del nuevo tema, y de que se haya viralizado, es el guitarrista Jamie Webster. Pero la historia comienza mucho antes que él.

En 2014, el dúo Righeira brindó un show en L'Aquila, una ciudad de la región italiana de Abruzos, en el centro de Italia, desvastada por el terremoto de 2009. "Después de eso, unos amigos me enviaron un vídeo en el que aparecían los ultras del equipo de fútbol de L'Alquila cantando otra versión de L'Estate Sta Finendo", cuenta Righi en una charla con The New York Times. Ese fue el momento en que la canción de verano pasó a ser también una canción de estadio.

Desde L'Alquila, la canción empezó a esparcirse hacia otros rincones de Italia: Génova, Turín, Nápoles. Cada equipo tenía su propia versión. Y el himno futbolero, de pronto, empezó a volar también fuera de Italia: España, Escocia, Portugal. Los Super Dragones, ultras del Porto, lo hicieron popular en 2016. Aquí es donde se juntan las puntas del hilo. En los octavos de final de la actual Champions, cuando el equipo portugués se enfrentó al Liverpool. Jamie Webster lo escuchó en Anfield e inmediamente se dio cuenta de que podía hacer algo con esa música. Entonces inventó una nueva versión: "Hemos conquistado toda Europa / Nunca vamos a parar / Desde París hasta Turquía / Hemos ganado un montón / Bob Paisley y Bill Shankly / Los campos de Anfield Road / Somos aficionados leales / Y venimos de Liverpool / Allez allez allez / Allez allez allez...", y el estribillo que sigue y sigue y sigue.

Webster empezó a cantar la canción en dos lugares muy concurridos por los aficionados del club inglés. Uno era el Halfway House, un pub a la vuelta de Anfield, y el otro era en los eventos de The BOSS Night, también en el distrito de Liverpool. Allí lo grabaron, lo publicaron en Youtube, lo compartieron en Facebook, Twitter, Instagram, y ya no hubo vuelta atrás. "Es muy emotivo para mí. Me hace muy feliz. Siempre pienso que las canciones son como los niños: cuando crecen, se van de casa y siguen su propio camino", dijo Webster.

El camino ha llegado hasta Kiev, sin antes pasearse por Manchester y Roma. La canción se la saben niños, adultos, y ancianos. Aficionados, jugadores, entrenadores. Incluso, rivales. La escucharán los del Madrid y la cantarán los del Liverpool. Y aunque algunos no sepan con precisión la letra, seguramente se animarán en el estribillo: "Allez allez allez".