Jorge Sampaoli entrega la lista preliminar de jugadores argentinos que irán a Rusia 2018

El entrenador de la selección argentina, Jorge Sampaoli, hizo pública la lista de 35 preseleccionados para Rusia 2018 e informó que el próximo lunes estarán los 23 que jugarán el mundial. Las últimas dudas del cuerpo técnico pasan, sobre todo, por confirmar a uno de los volantes y uno de los extremos. Es por eso que Sampaoli no puede cumplir lo anunciado meses atrás: dar directamente los 23 elegidos para viajar a Rusia, para no generar falsas expectativas. La nómina previa confirma que la comidilla en medios y redes sociales ha dado resultado y lleva a la selección algunos nombres que surgieron en la opinión pública.

Así, están el atacante de Racing Lautaro Martínez, el futbolista de moda, e integrante de la fatídica gira por Europa, en la que ingresó apenas unos minutos en el 1-6 ante España. Pero las visitas que Sampaoli hizo a Racing para evaluar a Martínez han beneficiado a otros dos jugadores. El compañero del joven de 20 años, el mediocampista Ricardo Centurión, y el portero de River Franco Armani, quien terminó de convencer a Sampaoli en la victoria del millonario ante Racing, hace un mes, también fueron llamados. Además de Martínez, Armani y Centurión, hay cinco aportes de la liga local, todos en el mediocampo: Maximiliano Meza (Independiente), Enzo Pérez (River) y Pablo Pérez y Cristian Pavón (Boca).

[SELECCIÓN MAYOR] Jorge Sampaoli dio a conocer la nómina de 35 jugadores preseleccionados para el Mundial de #Rusia2018. pic.twitter.com/skT2VIZ6Wh — Selección Argentina (@Argentina) 14 de mayo de 2018

Los que siguen son los históricos. Aquellos que el exitismo vapulea y el patriotismo enaltece. La realidad marca que es un Mundial clave para el grupo de jugadores que encabeza Lionel Messi y que en Argentina es llamado "el club de amigos". Tal vez el último. Una vez más fueron convocados Sergio Romero, Nicolás Otamendi, Ever Banega, Lucas Biglia, Angel Di María, Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero. El atacante del Manchester City es parte de los 23 que irán a Rusia y lo sabe desde la última reunión con Sampaoli, en Barcelona. Es el único de los 35 que comenzó el programa de entrenamientos en el predio de la AFA en Ezeiza para ponerse a punto.

Todavía no es tiempo de lamentar las ausencias, aunque no se espera en la lista final a Mauro Icardi, uno de los de mayor peso que, en apariencia, se perderán el Mundial. Paulo Dybala, campeón con Juventus, estará en la lista final. Sin embargo, hay algunos nombres que participaron del proceso y no están preseleccionados, como Matías Kranevitter -en duda hasta el final-, Agustín Marchesin, Javier Pastore, Erik Lamela, Emiliano Rigoni y Ezequiel Garay, entre otros.

Dos de las mochilas que sufre Sampaoli las cargan las espaldas de Lucas Biglia y Gabriel Mercado, con dolores en esa parte del cuerpo tras los partidos del fin de semana. El primero ante Atalanta, donde otro argentino, Alejandro Papu Gómez, golpeó al medio del Milán y lo resintió de una lesión anterior; el segundo, en el clásico andaluz, donde el lateral del Sevilla tuvo que ser reemplazado. Sin embargo, y a pesar de que todavía no se conocen los resultados de los estudios médicos, desde el cuerpo técnico del seleccionado son optimistas con una pronta recuperación.

Las dudas no sólo las tiene Sampaoli. Desde la prensa local y la opinión pública crecen los murmullos por aquellos jugadores que tienen lesiones ya curadas pero llegan tocados o han completado pocos minutos en sus clubes durante el año. Algunos de ellos formarán parte de la nómina final como Sergio Romero -con sólo tres encuentros como titular en el Manchester United-, Sergio Agüero, Eduardo Salvio y Wilfredo Caballero -también con tres encuentros en el City-. Otros, pueden quedar fuera de los 23 por ese motivo, como Funes Mori, Ansaldi, Pizarro y Perotti.

Lo cierto es que Sampaoli está más cerca de su elenco ideal de dos jugadores por puesto, en una lista que respeta a los viejos y exitosos protagonistas, pero con un pujante reparto que estará pendiente de cada oportunidad. Los últimos 25 días serán claves para la selección argentina.