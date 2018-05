Mario Kempes: “Hoy Argentina tiene nueves para hacer guiso”

Jorge Sampaoli aún no ha dado la lista de los jugadores que representarán a Argentina en el Mundial de Rusia. Todos los ojos están puestos en un sector del campo, el del ataque, donde la albiceleste sufre una crisis histórica, que se desnudó en la clasificación a la máxima cita futbolera, donde completó una sequía goleadora que superó los 300 minutos, y que puso fin un jugador rival, el venezolano Rolf Feltscher, con un disparo a propia portería. La falta de gritos es sorprendente en una escuadra que disfruta y ha disfrutado de artilleros como Lionel Messi, Diego Maradona, Gabriel Batistuta, Hernán Crespo, Claudio Caniggia y, más atrás en el tiempo, el Matador Mario Alberto Kempes (Bell Ville, Córdoba, 1954). Uno que sabe acerca de meter goles y levantar copas. Como los dos que metió en la final contra Holanda en Buenos Aires para darle la primera copa a Argentina en 1978.

Pregunta: ¿Por qué Argentina no gana un Mundial desde México 86?

Respuesta: Por cosas que uno no entiende. Hay jugadores y entrenadores. Es un misterio lo que pasa ahí adentro, porque estos jugadores prácticamente se han criado juntos. Uno interpreta que entrar a ese grupo parece complicado, porque si entra uno que hace tiempo no está con ellos y el que va a salir es un viejo conocido se juegan cuestiones personales. No sé si está pasando esto, pero en su momento se habló de [Mauro] Icardi y los famosos códigos que nadie respeta. Esas cosas uno no las entiende, a mí traeme a la selección a los que estén mejor.

P: ¿Qué tiene que tener un nueve para figurar en la selección argentina?

R: Hoy Argentina tiene nueves para hacer guiso. [Gonzalo] Higuaín hace muchos goles, [Sergio] Agüero también, todos los fines de semana, Icardi juega en el Inter y es el capitán. En Argentina están Lautaro Martínez y [Darío] Benedetto. Hay un montón de nueves. España juega sin nueve y sin embargo ha sido campeón. Barcelona durante mucho tiempo, hasta Luis Suárez, jugó sin un nueve definido. La cosa no es el nueve sino que hace ese nueve o sus compañeros.

P: ¿Entonces cómo explica la falta de gol de la selección?

R: No sé si cruzando el charco [por el Atlántico] se confunden las ideas o si se han acomodado tanto en sus equipos que en la selección no pueden. No me explico cómo jugadores que todas las semanas hacen goles en Europa pareciera que en la selección parecen no conocerse.

P: ¿Icardi es su favorito?

R: A la selección tenés que llamar a los que mejor están en ese momento, no a los que fueron los mejores hace cinco años o el año pasado. Hoy no sé quien es el mejor, porque son todos buenos a nivel de equipos y el problema es cuando vienen a la selección. Agüero e Higuaín hoy por hoy son goleadores y los tenés que llamar, pero a Icardi hay que darle las mismas oportunidades.

P: ¿Tiene esperanzas de que Argentina salga campeón?

R: Yo dije que las posibilidades de clasificar eran poquitas. Las eliminatorias sudamericanas son las más complicadas y todavía los entrenadores no tienen a los jugadores. Vamos a ver si Sampaoli consigue ese equipo que nos ilusione. Argentina es, dentro de las favoritas, una incógnita. Soy el primero que quiere que Argentina salga campeón. Hay buenos jugadores, tenemos una gran selección.

P: Entonces, ¿para qué está la selección argentina?

R: Tenemos buenos jugadores , pero hay que tener en cuenta que por más que tengamos al mejor jugador del mundo necesitamos diez más. Uno solo te puede ganar un par de partidos , pero muy difícilmente te pueda ganar un Mundial. Los que lo rodean son muy amigos de Messi y, si no me equivoco, llevan más de 10 años jugando juntos. El conocimiento es ya de memoria. Lo que pasa es la incógnita del huevo o la gallina. Para mí el único partido más interesante e inteligente que se jugó -y hasta lindo- fue la final en Brasil. Y sin embargo, no pudo ser por errores propios y ese despiste de un minuto en el que Alemania marca el gol. El resto fue de una Argentina que en el Mundial vino de menos a más.

P: ¿Cree que sienten presión por jugar el Mundial?

R: Es más obligación que presión. La presión te impulsa a contagiarte de lo que el público quiere, y equivocarte. Tirás para adelante porque el público te empuja y podés equivocarte. Presión es tener que levantarte a las seis de la mañana, entrar a la oficina a las ocho y trabajar con 80 ojos mirándote y un jefe arriba tuyo. En la cancha vos sos el jefe, el que decidís y tratás de no equivocarte. Si el contrario es mejor, ponele voluntad.

P: ¿Cree que a los jugadores argentinos les pesa mucho la camiseta?

R: A lo mejor sí pesa mucho la camiseta, o es la necesidad urgente que tienen estos muchachos que saben que se les termina el periodo y no han ganado nada. No sé porque no nos pesó a nosotros, a lo mejor pesaba, pero hacíamos oídos sordos de lo que se decía: jugábamos en Argentina, teníamos a todo el público a favor y eso puede jugar en contra. [César Luis] Menotti en el 78 tuvo los mismos problemas con [Osvaldo] Ardiles, [Rubén] Galván y [Daniel] Bertoni, porque la prensa los criticaba, pero él los sostuvo e impuso lo que quiso.

P: Muchos excampeones mundiales fueron convocados por la AFA para trabajar cerca de la selección, ¿a usted lo han llamado?

R: No me llamaron ni tuve ningún acercamiento. Si es una idea me parece fenomenal.

P: ¿Se menosprecia el Mundial del 78 en Argentina?

R: El que lo menosprecie es problema de él. Yo estoy muy orgulloso. El partido de Perú [Argentina necesitaba hacer cuatro goles y convirtió seis, hecho que puso en duda la transparencia del partido] lo tenemos como un grano donde más duele , pero a mí ya se me ha reventado. Sin embargo, se preocupan si vamos a salir campeones sin cuidar la historia pasada. Entonces es muy difícil que el futuro vaya a ser lindo. LA AFA es grande por los que la hicimos grande y no por los figurones.