Yasser Corona y el golpe en las cervicales que forzó su retiro

Fue en un partido de Copa. La cancha de pasto sintético de los Xolos de Tijuana recibía a los Correcaminos de Tamaulipas. Yasser Corona (Tepic, Nayarit, 1987) había marcado un gol desde el tiro de esquina. Ese fue su último gol. Ya en el minuto 90, el defensor intentó rechazar un balón ante la presión del atacante Eduardo Juárez y Ricardo Chávez. El impacto fue en la parte posterior del cráneo y su rostro cayó de frente al pasto.

Roberto Saucedo, delantero de Correcaminos, manoteó hacia las bancas para que el cuerpo médico les asistiera, Ricardo Chávez se acercó al cuerpo noqueado para intentar reanimarle. Yasser Corona estaba noqueado. Mientras los médicos le atendían, sus compañeros le quitaron las medias. Ahí entre el césped de plástico y el caucho terminó la trayectoria del defensor. El golpe en la sexta cervical le marginó del fútbol y se sometió a una arriesgada operación. "La ciencia no es nada exacta. Muchos doctores que conocían lo que me pasó no entendían cómo es que podía estar bien", comentó Corona a la agencia Pressport.

Corona ha decidido retirarse tras un año, dos meses y 28 días de aquella colisión. "Hace tiempo que intento escribirte esta carta. Y no lo había hecho no porque se me hiciera difícil o porque no me salieran las palabras, sino porque estoy disfrutando de la vida. Una vida distinta, ni mejor ni peor, simplemente distinta", se lee en la carta dirigida al fútbol que ha subido a su cuenta de Twitter.

Los Xolos de Tijuana le arroparon. Le mantuvieron cerca de la primera plantilla por los siguientes dos torneos con el optimismo de que podría volver a jugar. "Y aunque seguiré disfrutando de ti [del fútbol], ya no será lo mismo porque para mi mala fortuna mi cuerpo no me lo permite más. Sí, fue un golpe duro el que me di, y es por ello que dejaré de jugarte", apuntó el defensor.

Corona, durante un entrenamiento con el Tri. M. Velásquez Getty

Hace dos años, Yasser Corona era uno de los candidatos en la defensa del seleccionado de México. Juan Carlos Osorio le incluyó en la lista para disputar la Copa América Centenario. Y fue requerido en uno de los partidos de la eliminatoria mundialista. Con el Tri, Corona ganó la Copa Oro, el máximo torneo de la Concacaf, y se convirtió en uno de sus jugadores más recurrentes al grado de en 2016 fue reclutado por Miguel Piojo Herrera.

Corona se estrenó en el fútbol mexicano con Monarcas Morelia en el 2006. Se fogueó en la Segunda División con el Mérida. Estuvo algunas temporadas en clubes de media tabla con Jaguares de Chiapas, Puebla, San Luis y en Querétaro ganó relevancia como central fijo.

"Mil veces quería volver a nacer y volver a vivir esta vida que me diste. No tengo nada que reprocharte, solo agradecerte", reconoció Corona.