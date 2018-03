Sölden, esquiando en una película de 007

La pantalla se abre mostrando un avión que sobrevuela un intrigante edificio de cristal sobre la cima de un pico nevado, flanqueado por una dramática cadena montañosa. Todo es níveo con un sabor frio y metálico. Dentro del aeroplano viaja James Bond (Daniel Craig) dispuesto a salvar a la chica de los sicarios de Spectra. El espectador no lo sabe, pero se encuentra en el Tirol austriaco, concretamente en Sölden, una de las mejores estaciones del continente.

Sölden es la estación estrella de los Alpes austriacos, la que primero abre, la que da inicio de temporada de la competición alpina con los Audi FIS, la que conecta 3 picos tresmiles con funiculares de los 250 tresmiles que orlan el dominio y la que permite esquiar en los dos mayores glaciares de Austria: el Rettenbach y Tiefenbach. Y ahora, también, un merecido escenario para la espectacular película de 007, Spectra.

ampliar foto Estación superior del teleférico 8EUB Gaislachkogl, uno de los más modernos del mundo. Eduardo Salete Balder

La secuencia fue rodada en el Gaislachkogl, a 3058 metros de altitud, desde la que se tiene una visión de 360º impresionante de los Alpes. Y en cuya cima está el famoso restaurante Ice Q, que en la película es una clínica de alto nivel en la que trabaja la chica Bond como doctora. Una construcción con forma de varios cubos que se integra en el paisaje, donde la oferta culinaria y las vistas luchan a brazo partido para ver cuál de las dos se llevan la atención del comensal. Al Gaislachkogl se accede desde Sölden, a 1336 metros, en teleférico con una estación intermedia a 2174 m. Tanto el teleférico como la estación también son escenarios en la película y, no por mera casualidad, impresiona la tecnología invertida en estas estructuras.

Gampe Thaya El Gampe Thaya en verano, para los bikers también es "check-point" obligado. Ötztal Tourismus [Lo mejor para reponer fuerzas después de un duro día de esquí] Además del IceQ, visita obligada para los cinéfilos y gourmets, le recomiendo visitar en el Gampe Thaya a pie de pista. Una cabaña típica tirolesa, con un sistema de calefacción bastante curioso, que servía de refugio al ganado en invierno y vivienda de única habitación para el ganadero y su familia. Ahora esta reconvertida en restaurante de pequeñas habitaciones, muy acogedoras y decorada con auténtico estilo rústico montañés. Pida el Gampe Pfanne, una sartén gigantesca llena de delicias autóctonas…eso sí, como se lo pida para cenar va a caer en la cama como una boa.

Cuando se desciende del teleférico, se encuentra una pequeña meseta en la que se alza el IceQ, y las vistas cortan la respiración, sobre todo un día con sol como el que tuve la suerte de disfrutar. Le voy a decir un secreto, es imposible subir coches a este punto, al menos conduciendo, y mucho menos huir en persecución, porque la única salida del Gaislachkogl es una estrecha y empinada pista roja. El descenso esquiando, desde este punto, es apto solo para los esquiadores avanzados. Por esta pista, que en tramos se desdobla en negra, se puede descender directamente hasta el pie del teleférico en Sölden: 1722 metros de desnivel y 10 kilómetros de longitud. Este también hubiese sido una buena localización para una persecución de esquí como la que protagonizó Roger Moore huyendo de agentes soviéticos en la “Espía que me amó” o “Solo para sus ojos”.

Pero no se preocupe, si la comida en el IceQ ha sido copiosa, o su nivel todavía tiene que mejorar, no tiene porque hacerse un Roger Moore, puede coger el teleférico hasta la estación media desde la cual salen pistas azules hasta el valle. Le aseguro que las panorámicas que se disfrutan en el ascenso y descenso de Gaislachkogl son tan de película de James Bond, que a uno le parece estar escuchando el tema principal 007.

ampliar foto Fuera de Pistas. Sölden. Ötztal Tourismus

Gracias a la magia del cine, y ante la imposibilidad de lanzar coches pista roja abajo, la persecución que se inicia en los exteriores del IceQ entre los agentes de Spectra y James Bond, de repente, pasa a la carretera y túnel del Glaciar, otros escenarios fantásticos que se pueden disfrutar en Sölden, unos kilómetros alejado de la Gaislachkogl.

Aqua Dome Aqua Dome en Längenfeld, Tirol. [El descanso del esquiador] A 18 minutos en coche desde Sölden se llega a Längenfeld donde se encuentra el Tirol Therme Aqua Dome. Un spa hotel enorme, con instalaciones futuristas, enmarcado en un escenario panorámico como para escribir una novela. El complejo cuenta con 3 piscinas al aire libre, piscinas cubiertas, saunas, baños turcos, gimnasio y no sé cuantas instalaciones más…uno necesita un mapa para no perderse. Para los más pequeños zona infantil de juego, de piscina y, lo que más me gustó, un Kinder Garden completito. El segundo piso cuenta también con todo tipo de instalaciones, pero le advierto de que es para naturistas. Y las habitaciones son un lujazo con vistas a las montañas. Por cierto, el minibar es gratis, y el balneario está lleno de cuencos con manzanas, no sé cuantas me debí comer. Y si necesita material para esquiar en Sölden, efectivamente, disponen de una tienda de alquiler y venta fantástica con personal muy amable, yo les perdí un par de tablas y no se enfadaron... creo.

ampliar foto Restaurante Ice Q Ötztal Tourismus

El otro teleférico que se puede tomar en Sölden lleva a Giggijoch, a 2284 metros. La zona es asombrosa, un anchísimo valle de más de 1,2 kilómetros de ancho, con una perspectiva de los grandes picos en los Alpes suizos e italianos. Más de 150 hectáreas de pistas azules donde aprender a esquiar es diversión desde el primer día. En el mismo valle hay una snowpark inmenso que sigue la línea del telesilla hasta Rotkogeljoch, 400 metros más arriba. Todo lo que cae a la izquierda son pistas rojas y freeride, pero desde Rotkogeljoch hay una pista azul que baja hasta un teleférico y este lleva a la estación Gletscher y desde ahí se puede descender esquiando por el glaciar Rettenbach, flotando sobre nieve en polvo. O si se prefiere, desde Rotkogeljoch, puede acceder a los picos Tiefenbachkogl, 3.250 m, y Schwarze Schneid 3.340 m, y completar así el “BIG 3-Rallye”, junto con el Gaislachkogl. Si usted lo hace, competirá en la Adrenalin Cup, abierta a todo el mundo, y si obtiene mayor número de puntos será premiado, aunque no sé con qué porque yo no me los hice.

ampliar foto El autor en Giggijoch, Sölden. Charly Balder

Mentiría si le digo que conozco el dominio de Sölden como la palma de mi mano, no habré estado ni en el 12 % de los 144 kilómetros de pistas e instalaciones, pero con lo que he visto y disfrutado en solo dos días, me atrevo a decir que es una de las mejores estaciones en donde he tenido el privilegio de ajustarme las tablas y la recomendaría con los ojos cerrados. Y no solo por las vistas impresionantes de los Alpes, o por la calidad de la nieve y pistas, la tecnología punta de sus teleféricos y telesillas, con calefacción y parabrisas, y capaces de mover 70,000 esquiadores a la hora, o la oferta gastronómica tan variada y a pie de pista…si no también porque… ¿cuántas veces puede un forofo de James Bond, como yo, esquiar en el escenario de una película de 007? Le aseguro que aquí, en Sölden, la realidad supera a Hollywood por muchas estrellas.