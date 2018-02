El Real Madrid recupera su pegada: 23 goles en los últimos 5 partidos

"Me quedo con los cinco goles marcados, no con los tres encajados", decía anoche Zidane en el Benito Villamarín. El Madrid, que se había adelantado en el marcador, reculó tanto que el Betis se marchó al descanso con un 2-1. Al principio de la segunda parte se desató el vendaval. En 14 minutos los blancos se pusieron 2-4 e incluso Benzema, que empezó el partido desde el banquillo y que no marcaba en Liga desde finales de noviembre contra el Málaga, se apuntó a la fiesta y marcó el 3-5 en el tiempo añadido.

"Empezamos bien, pero luego no sé lo que pasó, reculamos y cuando reculamos no estamos a gusto", analizó Zidane, que no quiso dar detalles sobre la charla que mantuvo con sus jugadores en el descanso. Sí los dieron Asensio -autor de un doblete- y Kovacic. "Hablamos de apretar arriba", dijo el balear. "En el descanso dijimos que había que presionar arriba. Cuando estamos enchufados podemos ganar siempre", apuntó el croata. El Madrid, que durante toda la temporada ha encajado goles de casi todos los rivales, se dejó muchos puntos por el camino por la falta de acierto de cara a la portería.

Ahora parece haber recuperado su pegada. Lleva 23 goles en los últimos cinco partidos de Liga, casi la mitad de los 55 anotados en estas 23 jornadas (tiene un partido menos por el Mundialito). Ha pasado de promediar 1,7 tantos por partido a 4,6. Las ocasiones creadas son más o menos las mismas si se comparan las 18 primeras jornadas y las últimas cinco (15,3 frente a 14,4); los remates totales también (19,3 frente a 18), pero no así los disparos a puerta. Han subido de 6,9 a 9,6. Si antes los blancos necesitaban casi cuatro remates a puerta (3,9) para marcar un gol, ahora apenas necesitan dos.

De los 23 tantos anotados en estos últimos cinco partidos, la BBC lleva 11: Benzema suma uno, Bale dos y Cristiano Ronaldo ocho. El portugués, que nunca había perdido su olfato en Champions, no estaba acertado en Liga. Se ha desbloqueado en el momento más importante de la temporada y vuelve a asumir el peso del ataque del equipo: de los 12 tantos que suma en el campeonato, ha marcado ocho en el último mes.