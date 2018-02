Asensio deja de hibernar

Marco Asensio llevaba unas cuantas semanas algo contrariado. El joven balear transitaba por el invierno en los banquillos absorto en una sensación de desánimo e indecisión. Quizás porque no alcanzaba a comprender los motivos por los que Zinedine Zidane le había relegado a un plano cada día más secundario. Solo un par de meses después de sus meteóricas actuaciones frente al Barcelona en la Supercopa de España, su progresión se encontraba en situación de peligro. De esa posición de preocupante estancamiento empezó a escapar Asensio hace una semana en el Santiago Bernabéu. Ayer, frente al Betis, días después de ser decisivo en la victoria en la Champions ante el PSG, el joven talento prolongó su protagonismo.

El volante comandó la victoria del Real Madrid en el Villamarín. Anotó dos goles, uno de cabeza para inaugurar el marcador y otro al primer toque con su privilegiada pierna izquierda, y desprendió de nuevo esa mezcla de calidad y explosividad que le catapultó en verano como uno de los mayores prodigios del fútbol. Zidane no escatimó a la hora de poner en valor su trabajo y el de Lucas: "Siempre se merecen más. Cuando les toca jugar y hacer el trabajo sucio, lo hacen y con personalidad". El chico, de primeras, fue más escueto. "Estoy en un buen momento", se limitó a decir. Pero cuando le tiraron de la lengua, advirtió de que para mantener el nivel necesita regularidad. "Cuando tienes continuidad te salen más las cosas. Mi temporada está siendo buena, cuando no participas tanto es más complicado, pero intento aprovechar los minutos", reconoció Asensio, que firmó el gol 6.000 del Madrid en liga.

Su reclamación tiene fundamento. Su reciente apatía se acentuó a partir de noviembre, justo cuando Zidane tomó la decisión de reducir notablemente su cuota de minutos. El técnico mermó sus participaciones prácticamente a la mitad y el 20 dejo de opositar por la titularidad para ser el jugador número 14 en la lista. En Liga y Champions, pasó de jugar una media de 58 minutos por partido entre agosto y finales de octubre a disponer de tan solo de 33. Sus titularidades también menguaron: de estar en el once en el 58 % de los partidos a hacerlo solo en uno de cada cuatro. "No puedo hablar de si juego más o menos, eso no es para mí. Creo que al final Zidane tiene sus pensamientos, si no he jugado tanto habrá sido por algo y yo no soy quién para hablar de eso. Yo hago mi trabajo e intento ayudar al equipo siempre", esquivó ayer Asensio ante la insistencia de los medios.

Su periodo de reservista y la crítica situación del equipo afectaron a su rendimiento. Casi por inercia, el balear se vio atrapado por la espiral de irregularidad y desatino en la que se adentró el Madrid. Fue, junto a Isco, el último en verse lastrado por la crisis de juego del equipo. Su bajón en la producción fue considerable: seis goles y dos asistencias en los dos primeros meses y medio de temporada por tan solo dos tantos y un pase de gol entre noviembre y febrero. Aún así, mientras Zidane le mantenía a la sombra, su nombre figuraba como el tercer máximo goleador de la plantilla y el sexto en la tabla de asistentes.

Decisivo ante el PSG

Pero Asensio aprovechó el primer resquicio de luz en forma de titularidad para poner fin a su periodo de hibernación. Hace escasamente una semana, y tras seis jornadas como suplente, Zidane le introdujo en el once para medirse a la Real Sociedad. El muchacho, como demostró días después en Europa, volvía a tener chispa. De nuevo en una cita trascendental, con un grande enfrente, como ya hiciese ante Bayern, Juventus o Barcelona, Asensio escogió al PSG para reivindicar su condición ante Zidane. Disputó 20 minutos, tocó 11 balones, dio cuatro pases y dos de ellos terminaron en gol. Revolucionó el partido y fue determinante en la remontada del Madrid.

El momento de su tercera eclosión como jugador blanco no es novedoso, coincide con la primera. Inédito en la primera parte del curso pasado, fue con el final del invierno y la llegada de las grandes citas europeas y el momento caliente en liga cuando el balear asomó la cabeza y demandó sitio y galones. El técnico se los dio y Asensio eclipsó. Un año después de aquello y desposeído ya de la etiqueta de promesa, parece dispuesto a reclamar la titularidad. Ahora, como entonces, le toca a Zidane.