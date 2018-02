Zidane: “Hemos hecho un segundo tiempo espectacular"

"Hablamos en el descanso de que teníamos que mejorar y lo hemos conseguido. El Betis tiene buenos jugadores y nos lo puso difícil en el primer tiempo". Fueron las palabras de Marco Asensio, titular en el Madrid y autor de dos goles en el triunfo ante el Betis (3-5). "Hemos hecho un buen partido, pero tenemos que mejorar en defensa para dejar de recibir tantos goles", reconoció por su parte Joaquín, uno de los mejores jugadores de un Betis bueno en ataque, pero flojo en defensa. El entrenador del Madrid, Zinedine Zidane, analizó el partido de la siguiente forma: "El problema que tuvimos en el primer tiempo es que reculamos demasiado. Y cuando reculamos jugamos otro partido. En la segunda parte hicimos todo lo contrario. Presionamos en el campo del Betis y la verdad es que nuestra segunda mitad ha sido espectacular".

"Tengo que valorar el partido que han hecho Lucas y Asensio. Han estado muy bien, con personalidad. Y lo tengo que decir porque a veces hacen el trabajo sucio frente a un rival como el Betis que ha estado muy fuerte en las bandas", aclaró el entrenador del Madrid, quien restó al importancia al hecho de recibir tres goles del Betis. "Bueno, esto es el fútbol. Ha sido un partido loco, de ida y vuelta, pero eso me gusta. Hay que tener encuenta que el Betis está en un buen momento y juega muy bien al fútbol. Ha hecho 30 minutos en el primer tiempo muy buenos. Me quedo con los cinco goles metidos y no con los tres que nos han hecho", claró el técnico del conjunto madridista.

Zidane también se refirió a la lesión de Marcelo: "Espero que sea poco. Lo veremos en las pruebas. Marcelo me ha dicho que su sensación es de que se trata de una lesión muscular breve. Veremos". "Cristiano está muy bien. Me alegro porque estamos en la fase decisiva de la temporada y es importante para mí tener s los jugadores en muy buen estado", añadió Zidane, quien reconoció que hubo charla al descanso para cambiar el rumbo del partido: "Lo que pasa en el vestuario queda en el vestuario, pero expliqué algunas cosas y lo hicimos mucho mejor. No teníamos más remedio que cambiar lo que estábamos haciendo al final del primer tiempo".

"No es fácil jugarle al Madrid como lo hemos hecho. Hay una diferencia abismal entre los dos equipos y les hemos comprometido. Tiene mérito remontar un 0-1 al Madrid y es una derrota que duele, pero menos", aclaró, por su parte, Quique Setién, entrenador del Betis.

"En el segundo tiempo metimos una marcha más y ganamos con merecimiento. Tenemos que corregir el hecho de echarnos atrás cuando metemos un gol. Dejamos jugar demasiado al Betis", afirmó Lucas Vázquez.