La inesperada irrupción de Loren

“Se había comido la Segunda División B y tiene muy poca vergüenza”. Así definen en el Betis a Loren, delantero de 24 años que ha irrumpido con inusitada fuerza en el equipo andaluz, que recibe al Madrid (20.45, Movistar Partidazo). Los mismos que lo definen son los que no le dejaron salir en este mercado invernal, pretendido por el Zaragoza. Hijo de un exfutbolista del Sevilla, también llamado Loren, quien militara en el eterno rival del Betis en la temporada 2000-01, la aparición del delantero se sustenta en unos números excelentes para un debutante en Primera. Loren ha marcado tres goles en los dos últimos partidos del Betis ante Villarreal y Deportivo, que le han dado a su equipo seis puntos. Lo ha hecho, además, con una efectividad impresionante: con solo cuatro remates, ha convertido tres goles.

"Loren es un chaval muy normal. Espero que continúe de esta manera y se centre en ser mejor futbolista. Espero que entienda lo que le está pasando y lo ponga todo entre paréntesis, porque he visto muchos casos de jugadores que aparecen y desaparecen. Todavía no es un futbolista de verdad", afirma Quique Setién, el mismo entrenador que ya vio unas magníficas cualidades en Loren el pasado verano, cuando se lo llevó de pretemporada. El mismo que no ha dudado en colocarlo de titular dejando en el banquillo a Sergio León, uno de los principales fichajes del Betis en la presente temporada. Miembro del primer equipo desde este mercado invernal, Loren lleva un año 2018 impresionante. Acumula siete partidos oficiales marcando de forma consecutiva. Ha marcado en dos choques de Primera, cuatro de Segunda División B y uno de la Copa Federación. Un total de ocho dianas en un delantero con un total de 17 tantos en Segunda B y tres en la máxima categoría. El Betis lo ha renovado hasta 2021 con una cláusula de 25 millones de euros. Al ser mayor de 23 años, si jugaba en el primer equipo ya no podía volver al filial.

Los consejos de Guardado

“Estoy viviendo un sueño”, afirma constantemente Loren. Bien aleccionado por su padre, entrenador del Mérida, el delantero del Betis parece con los pies en el suelo. El día de su estreno, ante el Villarreal, buscó el consejo de Guardado, quien le tranquilizó hablándole de lo que él mismo sintió en los momentos previos de debutar en su primer Mundial (Alemania 2006). También de Joaquín, líder del vestuario e ídolo del delantero. Hace 15 años, el pequeño Loren le pedía a su padre, jugador del Recreativo, la camiseta de Joaquín y de futbolistas como Benjamín o Capi. Siempre le tiró el Betis a Loren, natural de Marbella y con su padre con pasado sevillista.

“Fue por unos amigos béticos de mi abuelo que veraneaban en Marbella”, ha recordado el futbolista en la última semana. Con vocación de torero y seguidor de Jesulín de Ubrique, Loren llegó al filial del Betis en enero de 2015 procedente del Vélez, donde había metido 14 goles en media temporada.

ampliar foto Los canteranos del Betis desplazados a la Coruña. Real Betis

Loren es la punta de lanza de una generación de canteranos capitaneada por Fabián que viene pegando fuerte en el Betis. El ejemplo más claro se dio el pasado lunes en La Coruña. 8 de los 18 jugadores convocados por Setién provenían de la cantera. Francis, Junior, Loren y Fabián fueron titulares junto a Joaquín, mientras que el portero Pedro, Rafa Navarro y Sergio León estuvieron en el banquillo. Setién ha hecho debutar ya a siete canteranos en la presente temporada: Junior, Narváez, Francis, Redru, Julio García, Aitor Rubial y Loren Muñoz. Con Fabián fijo en las alineaciones y capacidad para convertirse en un centrocampista importante de la Liga española, dos son las causas principales que explican la proliferación de jugadores canteranos en el Betis. La primera de ellas la expone Juan José Romero, entrenador del filial verdiblanco, en Segunda División B. “Los verdaderos culpables de esta situación son el club, que apuesta por un producto propio. Y también un factor definitivo como es tener un entrenador de la valentía de Quique Setién, que no duda en ponerlos a pesar de la exigencia que le rodea”, afirma Romero.

La segunda explicación hay que encontrarla en la decisión tomada por el director deportivo del Betis, Lorenzo Serra Ferrer, de conformar plantillas cortas desde el primer equipo hasta los juveniles. De esta forma, cuando el primer equipo necesita futbolistas cuando llega una racha de lesiones, por ejemplo, no hay más remedio que mirar hacia abajo, lo que fomenta la competitividad en el filial. Lo mismo ocurre con el filial y el primer equipo juvenil.