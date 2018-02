Zidane: “De Cristiano no se puede dudar nunca”

Zidane, en el entrenamiento de este sábado en Valdebebas. MARISCAL (efe) / atlas

A Zinedine Zidane se le dibujó una sonrisa en la cara cuando este mediodía, en la rueda de prensa previa al partido contra el Betis, le preguntaron por el gesto de Marcelo. El lateral brasileño fue corriendo a besarle la calva después de anotar el 3-1 contra el PSG. "Es muy bonito ver a un jugador venir corriendo para decirme que está contento con lo que hago con ellos. Sé muy bien como funciona un vestuario porque me pasé 18 años en él de jugador, me gusta la conexión con mis jugadores, es lo que busco. Es lo que funciona", explicó el técnico francés.

Mañana visitará el Benito Villamarín (20.45, Movistar Partidazo) sin Toni Kroos con un esguince en el ligamento lateral externo de la rodilla izquierda y con un plan de rotaciones en la cabeza porque, de aquí al partido de vuelta contra el PSG del próximo día 6, el Madrid tendrá que jugar cinco partidos de Liga. "La victoria contra el PSG lo cambió todo: si minimizamos los errores podemos ganar a cualquiera", analizó Zidane al mismo tiempo que recordaba que en las próximas tres semanas su rutina será la de dos entrenamientos apenas entre un partido y otro."Necesitaremos a los jugadores más que nunca", añadió dejando entrever que habrá rotaciones ya a partir de mañana contra el Betis. Asensio, Kovacic, Ceballos e Isco podrían retomar protagonismo.

"Hoy me preguntáis por Marco, ayer por Isco, mañana por Ceballos… todos estamos en el mismo barco, es muy complicada mi labor, lo más difícil es elegir el once con una plantilla de 25. Estamos ahí, peleando, jugando, los jugadores están preparados para jugar cuando tengan la posibilidad de hacerlo. Son todos importantes para mí", apuntó ZZ.

El técnico francés piropeó a Cristiano Ronaldo, cuestionado durante meses por sus registros goleadores (los más bajos desde que llegó al Real Madrid). El miércoles fue clave, con su doblete, en la victoria contra el PSG. "Cristiano es de los que no se puede dudar nunca, incluso cuando no marca, con pocas ocasiones te la puede liar. No sé si es su mejor momento de forma, pero sabe que queda mucha temporada y va a estar", dijo. "¿Sigue confiando en Benzema? ¿Ha pensando no darle la titularidad?", le preguntaron. "Confío en toda mi plantilla, tenemos muchos partidos, vamos a necesitar a todos", zanjó.