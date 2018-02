El Betis gana sufriendo a un buen Villarreal

El Betis, con dos goles del delantero debutante Loren, ganó a un buen Villarreal, que vendió muy cara su derrota jugando gran parte del encuentro con uno menos por la justa expulsión de Bonera a los 31 minutos tras una dura entrada a Rubén Castro. El partido lo ganó el Betis, que sufrió más de la cuenta en el tramo final del encuentro, justo cuando el debutante Bartra era sustituido y mientras Feddal rumiaba su mala suerte en el vestuario, con el Tendón de Aquiles de su pierna izquierda destrozado. Un Betis sin sus mejores hombres en defensa que no supo administrar su ventaja en el marcador en superioridad numérica. Un Betis que borró todo lo bueno que hizo anteriormente, presa de un buen Villarreal, que se acercó en el marcador con un penalti anotado por Bacca y que estuvo a punto de empatar aprovechando la debilidad defensiva de los andaluces. Sin embargo, no llegó el empate y el Betis, desfondado y sin personalidad para tener el balón, encontró en un gran Guardado la pausa necesaria para llevarse tres puntos de oro, que le acercan mucho a la zona europea y que, al fin y al cabo, es lo que queda de este loco duelo ante el Villarreal. Un Betis con muchas cosas buenas, como Loren, Bartra o Guardado, y otras no tanto. Enfrente, un Villarreal con hechuras de equipo grande, perjudicado por la insensata acción de Bonera, que obligó a sus compañeros a un enorme esfuerzo, que no se vio recompensado a pesar del gol de Bacca y de un disparo del propio atacante al palo de la meta defendido por Adán.

3-5-2 Quique Setién 13 Adán 23 Mandi 15 Cambio 70' Sale Javi García Bartra 4 Cambio 54' Sale Camarasa Zouhair Feddal 5 Jordi Amat 19 Tarjeta amarilla 79' Tarjeta amarilla Barragán 14 Durmisi 6 Fabián 18 Guardado 16 2 goles 46' Gol 64' Gol Loren Morón 24 Cambio 63' Sale Sergio León Rubén Castro 1 Asenjo 23 Bonera 11 Jaume Costa 2 Tarjeta amarilla 39' Tarjeta amarilla Mario 6 Víctor Ruiz 16 Tarjeta amarilla 39' Tarjeta amarilla Rodri 10 Cambio 73' Sale Javi Fuego Samu Castillejo 8 Fornals 14 Cambio 63' Sale Cheryshev Trigueros 9 1 goles 79' Gol Bacca 15 Cambio 35' Sale Álvaro Enes Unal 4-4-2 (Rombo) Javier Calleja

Esta vez no tocó la versión alegre. Esta vez, Setién, apurado por los 44 goles en contra de su Betis, diseñó un equipo mucho más protegido, con tres centrales en defensa más Amat por delante como pivote defensivo. Sin duda, un Betis distinto al de anteriores jornadas, que mostró un lógico respeto de inicio ante un rival, el Villarreal, que llegó al Villamarín con 16 de los 18 últimos puntos en su talega. Setién intentó compensar el paso atrás de su equipo con la alineación de dos delanteros, el debutante Loren y Rubén Castro, que perseguía un registro histórico como goleador. La metamorfosis del Betis, capitaneada por Bartra, que también debutaba, ofreció menos emociones de las habituales en el estadio bético, pero también más seguridad. El Villarreal, siempre correcto con el balón, apenas rentabilizaba su superioridad numérica en el centro del campo.

El partido transcurría sin sobresaltos hasta que Bonera midió mal un balón dividido con Rubén Castro. La escalofriante entrada del central italiano deparó su lógica expulsión. En un choque donde no pasaba nada, una acción aislada alteraba de forma considerable el guión. El Villarreal se metió atrás y el Betis, siempre con el balón, no tenía la velocidad y la calidad necesarias para desmontar la buena defensa del equipo de Calleja. En esos momentos de duda del Betis, llegó la otra jugada clave del choque. Fabián peleó un balón en el centro del campo para que Loren disparara con el alma. Golazo y ventaja para el Betis al filo del descanso. El Villamarín explotó de júbilo con el golazo del canterano en su estreno con el primer equipo.

El silencio se hizo en el estadio bético cuando Feddal fue retirado en camilla en el minuto 51. El buen sistema diseñado por Setién fue haciendo aguas tras la grave lesión de su zaguero más contundente. Sin embargo, el Betis encontró mucho premio en un balón al área de Fabián que remató de forma pícara Loren con la cabeza. Con el 2-0, Setién no estuvo demasiado atinado en los cambios. Sacó a Bartra, que le pidió salir muy cansado, y el equipo bético se descompuso a medida que el Villarreal se agigantaba. Llegaron momentos de pánico para un Betis desfondado, con muchos de sus futbolistas tocados en el aspecto físico y sin capacidad para tener el balón y esquivar el acoso del Villarreal. Camarasa y Sergio León se mostraron incapaces de ejercer esa tarea. Tuvo que ser Guardado el que administrara con sapiencia el juego de su equipo. Su decisión de no arriesgar el balón y templar los ánimos acabó por cerrar un partido que acabó sabiendo a gloria al Betis, a tres puntos de la sexta plaza, capaz de jugar tan bien como de desesperar a los suyos por su debilidad defensiva. No hay término medio en este Betis de Setién.