El Betis ficha a Bartra

El Betis ha fichado a Marc Bartra (Sant Jaume del Domenys; 1991), defensa internacional con España y exjugador del Barcelona. Bartra no gozaba de minutos en su actual equipo, el Borussia de Dortmund, que ha accedido al traspaso del futbolista. El Betis pagará la mayoría de esta operación el próximo verano, cuando cuente con la liquidez suficiente para afrontar la cifra de 10 millones de euros en las que algunas fuentes sitúan el traspaso del catalán. Bartra, por su parte, firmará por cuatro años con el Betis. Bartra tenía contrato con el Dortmund hasta 2020 con una ficha considerable y alta para el Betis, que la puede asumir prorrogando el contrato del central hasta 2022. El zaguero se convierte en uno de los jugadores mejor pagados del plantel andaluz.

13 veces internacional y criado en la cantera del Barcelona, Bartra tiene el perfil ideal, según los técnicos verdiblancos, para la defensa de un equipo moldeado al estilo de Setién. Bartra es rápido y, además, asegura una buena salida de balón, condición indispensable del técnico cántabro para sus centrales. La incorporación de Bartra le debe venir de perlas al Betis, uno de los equipos que más goles recibe en la competición española. Con 44 goles en contra en la Liga, solo Las Palmas (50) y Deportivo (46) han encajado más. Además, el Betis es el equipo más goleado en lo que va de 2018 (13 goles en contra en cuatro partidos: Sevilla, Leganés, Barcelona y Celta).

El defensa catalán debutó con el primer equipo del Barcelona en la temporada 2009-10, pero no fue hasta 2013 cuando se consolidó en la plantilla del actual líder de la Liga. Después de tres temporadas en el Barcelona, Bartra fue fichado por el Dortmund. En Alemania ha jugado dos temporadas y media, y ha ganado una Copa (2017). Con el Barça logró dos Champions, cinco Ligas y dos Copas del Rey.

Cinco partidos sin jugar

Bartra había perdido protagonismo en el equipo alemán. No ha jugado ni un minuto en los últimos cinco partidos de Liga y su última presencia se remonta al 20 de diciembre, cuando jugó 34 minutos en el duelo de Copa ante el Bayern de Munich, con victoria por 2-1 de los muniqueses. A favor del Betis ha corrido también el interés del jugador por asegurarse partidos para disputar el Mundial de Rusia del próximo verano, puesto que Bartra es uno de los futbolistas con los que cuenta Julen Lopetegui, seleccionador nacional español. El futbolista ha sido recientemente padre y declaró el lunes en el juicio por el atentado que sufrió el Dortmund el pasado mes de abril y en el que resultó herido. Según algunos medios alemanes, el jugador no ha superado este hecho y ha decidido abandonar Alemania. No obstante, el propio Bartra ha desmentido estas afirmaciones. En el Betis se reencuentra con su amigo Tello, exdelantero del Barcelona.