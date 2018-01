River le gana a Boca el primer derbi del año (1 a 0)

El primer Superclásico del año no fue por los puntos, sin embargo, no tuvo nada de amistoso. El encuentro se jugó a pierna fuerte, producto de ello fue la expulsión del lateral Julio Buffarini. Guillermo Barros Schelotto puso todas sus fichas en la figura de Carlos Tevez, a quien ubicó de centrodelantero. Sin embargo, el Apache, que mostró una buena forma física, no generó mayor peligro y tuvo poco contacto con la pelota. En el segundo tiempo, cuando retrocedió un poco, ya era tarde: el marcador estaba a favor de River gracias al gol del colombiano Rafael Santos Borré y la pelota también era de los millonarios. El Pity Martínez en primer lugar y Leonardo Ponzio, Martínez Cuarta y Marcelo Saracchi fueron las figuras de un derbi que tendrá revancha el 14 de marzo, cuando disputen la final de la Supercopa argentina, en Córdoba. Así te lo contamos en EL PAÍS: