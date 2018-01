Carlos Tevez abandona China antes de tiempo y vuelve a Boca

La relación del club Boca Juniors con sus ídolos modernos parece propensa a los culebrones. El más conocido de ellos, Diego Maradona, mantuvo una fuerte enemistad con Mauricio Macri, en sus épocas de presidente xeneize. Otro de los que enfrentó al actual mandatario de Argentina fue Juan Román Riquelme, quien también se peleó con Daniel Angelici, actual mandamás del club de la ribera porteña. Tan tensa fue la relación de Román con Boca que, a pesar de que los hinchas lo amen, se retiró en Argentinos Juniors -club que lo formó- luego de tres períodos con la banda amarilla donde ganó todo. Ahora es Carlos Tevez el que regresa por segunda vez a Boca, luego de un malogrado año en el fútbol de China y tras una salida polémica, un año atrás.

“No me arrepiento de nada”, dijo Tevez en la rueda de prensa de su presentación, que compartió con otro refuerzo, el lateral Emanuel Mas, y el presidente Angelici. “La última vez el club estaba en un proceso de recambios y fueron pequeñas cosas en las que uno estaba metido. Terminábamos el entrenamiento y no teníamos el balde de agua fría. Esas pequeñas cosas me las fui poniendo en la cabeza para tratar de cambiarlo. Hoy es totalmente diferente, solo te preocupas por jugar. El club ha cambiado muchísimo y me da muchas ganas de estar acá”, aclaró.

“Uno vuelve porque quiere ganar la Libertadores. Ya me queda poco en el mundo del fútbol y lo quiero disfrutar, y eso va más allá de si uno se fue o volvió. Lo importante es el ahora, cómo volví, estoy contento. Estos dos años con Boca son lo último que me queda y lo quiero disfrutar”, se sinceró después.

El paso de Tevez por el Shangai Shengua no fue el esperado. Los chinos pagaron 10,5 millones de euros por la ficha del atacante, y le diseñaron un contrato de 40 millones de dólares al año que lo convirtieron en el futbolista mejor pago del mundo. La llegada del Apache al cuarto país más grande del mundo fue la de un verdadero héroe. El club y la liga entera imaginaban que su presencia los jerarquizaría. Sin embargo, a pocos días de llegar, el Shangai quedó fuera de la Liga de Campeones de Asia. En total, Tevez jugó 16 partidos en China, en los que completó casi 1.300 minutos, ganó un título y sólo anotó cuatro goles.

Wu Jingui, el actual entrenador del Shangai, asumió en lugar de Gustavo Poyet, quien dejó su cargo por los malos resultados de Tevez y compañía. Apenas tomó el mando, castigó con dureza al futbolista argentino: “Tevez está gordo. Será informado de mis planes tácticos, pero no lo voy a elegir por ahora. No está listo físicamente, no está en condiciones de jugar”, explicó. “Tengo que ser responsable por el equipo y por los jugadores. Si no estás en condiciones de dar el máximo cuando juegas, no tiene sentido elegirte”, dijo.

“Yo el cariño lo sigo sintiendo y eso también me hace volver”, expresó el jugador en respuesta a aquellos que lo criticaron por dejar el club de sus amores casi sin despedirse e irse detrás de los billetes. El mismo Diego Maradona lo defendió días atrás: “Tevez fue a China, llenó la bolsa de Papá Noél de dólares y volvió Boca. Está perfecto”. “Así como gané también perdí para volver, el segundo año de contrato quedó en China”, sugirió el Apache.

La reunión entre los abogados de ambos clubes que selló el regreso de Tevez a Boca se realizó en Madrid el 5 de enero. Fue el mejor regalo de reyes para los hinchas de Boca, que ya sueñan un equipo con Carlitos, Benedetto, Pavón y Cardona para ganar la copa Libertadores 2018. Ambas partes cedieron de cada lado para romper el contrato un año antes de completarse. El representante del jugador, Adrián Ruocco, dijo que Boca no tuvo que pagar nada y que la rescisión del contrato de Tevez con el club chino se arregló entre ellos.

“El ídolo de Boca es ídolo en las malas y en las buenas”, había dicho Tevez en una entrevista radial del 13 de diciembre de 2016, antes de partir al otro lado del mundo. “Yo no me puedo ir si mi equipo no juega la Libertadores, ganar 40 palos y volver cuando ya está clasificado para la Copa. El hincha de este club no es así. Somos diferentes a los demás”, fijó Tevez, sin saber aún que eso era precisamente lo que iba a pasar.