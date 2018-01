Pumas vs América en vivo, el torneo Clausura 2018 de la Liga MX

Diego Mancera

“En Pumas han tenido grandes centrales como Verón, ya me han contado. Yo no vengo a sustituir a nadie, vengo a mostrar mi fútbol, lo que sé hacer, intentar apoyar al equipo. Hay que devolver a Pumas a lo más alto, en los últimos torneos no estuvo a la altura del club que es. Hay que devolverlo a arriba, entre los ocho primeros, ese es el objetivo de esta temporada”, ha dicho Alejandro Arribas a EL PAÍS.

Esta es la entrevista completa: http://cort.as/-14PZ

(Foto: Oswaldo Ramírez)