Alejandro Arribas, el cerrojo en la defensa de Pumas

Alejandro Arribas (Madrid, 1989) eligió jugar en México porque en España el Deportivo le dejó en una encrucijada. Tras el despido del entrenador Pepe Mel, Arribas quedó sin jugar durante tres meses. “El club dijo que era imposible buscar otro equipo en la Liga, era reforzar a un rival directo en la lucha por la permanencia. Lo mejor era ir al extranjero. Entonces se abrió esta puerta y, pues, encantado”, menciona el nuevo fichaje de los Pumas, el equipo representativo de la principal universidad de México, la UNAM.

“Me atrajo venir a México hablar con Sergio Egea. Me ayudó mucho para dar un paso adelante. El presidente de Pumas fue a visitarme, me habló muy bien de la ciudad, del club. Hablé con otros españoles que han jugado aquí. Todo el mundo me habló bien y eso me animó a poder emprender esta aventura”, comenta Arribas a EL PAÍS después de un entrenamiento en el sur de Ciudad de México.

Paco Jémez me habló maravillas de la ciudad, de que el club no estaba deportivamente bien, al menos en el año en que él estuvo aquí.

Le convencieron de venir su compatriota y compañero en Pumas, Abraham González, exjugador del Espanyol; el atacante de Cruz Azul, Édgar Méndez e incluso Paco Jémez. “Me habló maravillas de la ciudad, de que el club no estaba deportivamente bien, al menos en el año en que él estuvo aquí. Que Pumas era uno de los grandes clubes de México y que la Liga MX era competitiva”, menciona mientras está sentado en una silla de oficina emplazada en uno de los campos. Alejandro Arribas dejó Galicia junto a su esposa.

“Lo que se conoce de México son cosas malas y, en general, de todo el mundo. Te da un poco de miedo. Hablando con la gente de aquí nos tranquilizaron. Y ha sido mucho mejor. Vimos que tenemos que tener cuidado con ciertas cosas, hay que saber a qué zona vas, en qué momento y en cuáles no. Hay que cuidar qué auto llevas. He tenido que coger un auto uno más normal, que tampoco voy a conducir yo porque hemos cogido un chófer. Lo del auto es lo de menos. Estamos encantados de vivir aquí”, menciona.

Arribas durante la entrevista en la Cantera, ubicada al sur de la Ciudad de México. Oswaldo Ramírez

Arribas se fraguó como defensa central en Vallecas con el Rayo. Formó parte del equipo filial que logró ascender a la Segunda División B, formó parte del primer equipo que logró su pase de abordar a la Liga y después mantuvieron al equipo en primera tras ganarle 1-0 al Granada con un gol de Raúl Tamudo, quien también dejó España para probar suerte en México con Pachuca en 2012.

Después del Rayo, Alejandro Arribas jugó un par de campañas en el Osasuna y luego pasó un año en el Sevilla de Unai Emery en el que no logró ser titular. Fue en 2015 cuando el Deportivo le fichó para blindar la zona defensiva. Y allí mantuvo estabilidad. “Soy un central rápido, voy bien al corte, siempre meto algún gol de cabeza durante la temporada”, valora sus cualidades. Arribas es proclive a la ofensiva y un afecto al orden táctico. Le gusta arengar a sus compañeros y pone en la mira cualquier oportunidad para robar balones.

Lo que se conoce de México son cosas malas y, en general, de todo el mundo. Te da un poco de miedo. Hablando con la gente de aquí nos tranquilizaron

Las negociaciones entre Pumas y Arribas iniciaron en noviembre pasado. El equipo mexicano terminó último en el último torneo, exhibido por dejar ir a uno de sus mejores defensas, Darío Verón. En paralelo, Alejandro Arribas quedó fuera del primer equipo del Deportivo luego del despido de Pepe Mel. “El Deportivo no me quería dejar ir. Ni yendo mal el Depor me dieron la oportunidad. El club me tenía muy bien considerado, el presidente quería que me quedase, pero yo no me encontraba feliz de estar allí porque en el plano deportivo no contaban conmigo. No tenía la importancia en el equipo que yo quería”, explica el futbolista que vivirá este domingo su primer clásico contra América.

“En Pumas han tenido grandes centrales como Verón, ya me han contado. Yo no vengo a sustituir a nadie, vengo a mostrar mi fútbol, lo que sé hacer, intentar apoyar al equipo. Hay que devolver a Pumas a lo más alto, en los últimos torneos no estuvo a la altura del club que es. Hay que devolverlo a arriba, entre los ocho primeros, ese es el objetivo de esta temporada”, menciona.

Arribas disputa el balón contra André Gomes. M. Riopa AFP

“Ya hace un mes que estoy aquí. Aún me cuesta mucho, estoy a la mitad de mi nivel físico. La altura, la contaminación y el clima influyen mucho porque yo vengo a nivel de mar. Tengo mucho margen de mejora”, menciona Arribas, quien ha sido titular en los primeros dos partidos del equipo universitario contra Pachuca y Atlas. El madrileño ha superado la mayor prueba de jugar al mediodía. “Lo bueno que me ha pillado en enero, que no hace tanto calor”, bromea.

Desde 1996, el fútbol español ha aportado 22 futbolistas de los que destacan Emilio Butragueño, Míchel y Pep Guardiola. “Esta liga seguramente sea la mejor de América. Incluso mejor que la argentina y la brasileña. Como en Europa no se conocen estas ligas, la gente se cree que no hay buenos jugadores, que son ligas menores”, considera el nuevo líder en la defensa de Pumas. Antes de despedirse, Arribas lanza “yo he venido sin fecha de vuelta”.