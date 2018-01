Henry Martín abre las alas con el América

En el Club América están obsesionados por fichar a jugadores mediáticos y tratarles como los mejores talentos del continente, de ahí el nombre del equipo. Una de sus recientes incorporaciones sin tanto alboroto en el aeropuerto fue Henry Martín. "¿Quién es el tal Henry Martín?", bromeaban en los comentarios tras su confirmación con el equipo de las águilas. Pues ese jugador ha sido un gran descubrimiento para su club, oportuno para el clásico del próximo domingo contra Pumas.

Henry Martín (Mérida, 1992) llegó a América este torneo. En el primer partido, frente a Querétaro, manufacturó el gol de la victoria (0-1), un tiro que solo las redes pudieron contener. El pasado sábado convirtió su segundo gol contra el Pachuca: cuando su compañero Mateus Uribe se aproximó por la derecha, Martín leyó la jugada y picó al área para cruzar el balón. El encuentro terminó 2-2. "No juega porque me caiga bien. Es un gran delantero, como pocos, y muy efectivo. Cuando lo vi en Tijuana me entró por el ojo y lo fichamos. Está respondiendo como debe", valoró su entrenador, Miguel Piojo Herrera.

Resultados de la segunda jornada Monarcas Morelia 1-0 Puebla (Raúl Ruidíaz '36) Xolos 1-0 Necaxa (Luis Chávez '23) Lobos BUAP 0-2 Querétaro (Camilo Sanvezzo '43 y Erbin Trejo '88) América 2-2 Pachuca (Oribe Peralta '13 y Henry Martín '74; Óscar Murillo '46 y Víctor Guzmán '88) Tigres 2-1 Santos Laguna (Ismael Sosa '21 y Andrés Pierre Gignac '68; Djaniny '53) León 3-1 Toluca (Elías Hernández '28, Luis Montes '56 y Fernando Navarro '74; Antonio Ríos '53) Chivas 1-3 Cruz Azul (Carlos Cisneros '35; Felipe Mora '49, '91 y Carlos Baca '77) Pumas 3-1 Atlas (Nicolás Castillo '6 y '64; Matías Alustiza '32; Ravel Morrison '75) Veracruz 0-2 Monterrey (Arturo González '33 y Dorlan Pabón '85)

Martín tuvo dos tiros a puerta, sus extremos poco le aportaron en el área. Su función tuvo que ser más la de asistente con 27 pases, aunque poco pudo encontrar a su socio Oribe Peralta.

El delantero se ganó fama en Yucatán al llegar al primer equipo del Estado, los Venados. Allí Henry Martín empezó a demostrar su capacidad para ser un nueve natural. El entrenador venezolano César Farías le convenció para jugar en la otra punta del país, en Tijuana con los Xolos. El primer partido que disputó el atacante fue contra el América en el estadio Azteca en 2014. Ahora es ahí donde sus aficionados le empiezan a reconocer.

Un año después de su debut en primera división, Martín fue convocado para la selección de México durante un amistoso contra la débil Trinidad y Tobago. El hombre que le dio la confianza fue Ricardo Ferretti, quien recurrió al yucateco para suplir la baja de Oribe Peralta, su hoy compañero en la ofensiva.

Con los Xolos de Tijuana el atacante tuvo un papel como suplente e incluso lo era bajo las órdenes de Herrera. Fue este quien le solicitó a su directiva hacer todo lo posible para tenerlo en el equipo. "Quiero delanteros mexicanos", pidió ante los medios y así le cumplieron. Con 25 años, Henry Martín sufre uno de los males del campeonato mexicano: las limitadas oportunidades para los centro delanteros. Él solo lleva siete goles en primera división y ha tenido que lidiar con la llegada de artilleros extranjeros. Hace poco el América amarró a dos jugadores que, para ellos, son los más grandes: el francés Jérémy Ménez y el colombiano Andrés Ibargüen. A Martín le tocará ganarles un sitio a golpe de gol.

La reconversión de los Pumas

Si en América confían en su pareja Oribe Peralta - Henry Martín, en Pumas están deleitados con Nicolás Castillo y Matías Alustiza. Con el año nuevo, los Pumas enterraron el horror del torneo pasado en el que terminaron en el último lugar de la clasificación. Ahora, y de manera temporal, son líderes del certamen al hilar dos victorias: 2-3 contra Pachuca y el 3-1 contra el Atlas.

El equipo universitario, dirigido por David Patiño, ha mostrado una solidez que inicia desde la defensa con el regreso del lateral izquierdo Luis Fuentes, el blindaje de Luis Quintana y el español Alejandro Arribas. Pero los dos delanteros han demostrado que son afines al conflicto y a los goles. Contra los rojinegros, Castillo volvió a hacer un doblete e incluso le cedió un tiro a Alustiza, para que se jactara en casa. Será el domingo cuando sostengan el verdadero análisis del campeonato contra el América que podrá contar con plantel completo.