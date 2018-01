Ley seca para los aficionados del América en el clásico contra Pumas

El clásico entre Pumas y América es de alta tensión en las tribunas. Los golpes y batallas campales han dejado muescas en la rivalidad. Una de las iniciativas para disminuir la presión está en la cerveza. Los hinchas locales podrán beber cerveza sin problema, pero la barra visitante tendrá que hacerlo sin alcohol.

El hecho de vender cerveza sin alcohol a los grupos es parte de una negociación conjunta con la Policía, las directivas de los clubes, las autoridades de los estadios e incluso con los líderes de las barras, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México. Este plan se ha realizado desde el torneo pasado y, según información oficial, se ha replicado a otros Estados de México.

“Teníamos la iniciativa en silencio para ver cómo se adoptaba. No lo habíamos dicho abiertamente para que los aficionados no se inconformaran, pero a veces no se dan cuenta. Y lo han recibido bien, sin problemas”, comenta un vocero de la Policía de la capital a EL PAÍS.

"Prohibir una multitud de acciones indiferentes, no es prevenir los delitos que puedan hacer de aquellas, sino crear otros delitos nuevos. Con o sin alcohol los azulcremas tenemos ritmo", reprochan aficionados de América en una de las publicaciones en Facebook.

El Pumas-América se jugará en el estadio Olímpico Universitario, ubicado en Ciudad Universitaria (CU), considerada un patrimonio cultural de la humanidad. Los hinchas de América y Pumas se han enfrentado en la periferia del estadio al término de los partidos. Desde peleas campales, disputas con petardos y hasta camiones apedreados.

"Son partidos en los que le decía a mi mamá que nunca fuera porque siempre hay violencia en el estadio de CU", comentó el ídolo de América y aún presidente municipal de Cuernavaca (Morelos), Cuauhtémoc Blanco a la cadena Fox Sports.

Pasaron más de 15 años sin que la plantilla del América llegara al estadio Olímpico Universitario llegara en autobús, como un equipo normal. El club se acostumbró a llegar al estadio en camionetas blindadas. Para el duelo de este domingo, en el que se agotaron todas las entradas, volverán a subirse a su camión. En los alrededores del estadio habrán hasta 4.000 policías, de distintas agrupaciones, para mantener la violencia a raya.

“Desde hace 10 años no hemos tenido un acto de relevancia en el estadio. Hemos tenido saldo blanco, salvo algunas personas que generan alarma. En los últimos años no se han vetado estadios en la Ciudad de México”, mencionan desde la SSP.

"Reiteramos el compromiso o con la seguridad, evitar llevar objetos que tenemos claro que no se pueden ingresar, banderas, tubos, instrumentos, nada de esa índole. Igual les pedimos traer la conciencia y la madurez siempre presentes, lo más importante es entrar y ver ganar a nuestro equipo", se lee en un comunicado por parte de la barra americanista, Ritual Del Kaoz, para pedir a sus seguidores comportarse el próximo domingo.