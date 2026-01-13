Música, chimenea y manta: cinco joyas en forma de disco para el frío
Una lista que ofrece canciones de calidad e inspiradoras para el recogimiento
Temperaturas bajo cero, nieve, hielo, frío que corta la respiración y necesidad de refugiarse en lugares cálidos, solos o bien acompañados. Es invierno y el termómetro no perdona, pero siempre hay música que ofrece calor. La siguiente lista de cinco discos (podrían haber sido otros veinte más) es solo una selección personal para cubrirnos con las canciones como un manto mágico. Álbumes que inspiran recogimiento, calidez humana, auténtico placer hogareño desde la ciudad, la montaña o allí donde uno se encuentre.
Al pinchar en el título del disco, se va directamente al disco en cuestión en Spotify.
'For Emma Forever Ago' - Bon Iver
'Fox Confessor Brings the Flood' - Neko Case
'Fleet Foxes' - Fleet Foxes
'Saltbreakers' - Laura Veirs
'Stephen Stills' - Stephen Stills
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.