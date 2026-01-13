Ir al contenido
_
_
_
_
Blogs / Cultura
La Ruta Norteamericana
Por Fernando Navarro
MÚSICA

Música, chimenea y manta: cinco joyas en forma de disco para el frío

Una lista que ofrece canciones de calidad e inspiradoras para el recogimiento

Fernando Navarro
Fernando Navarro
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Temperaturas bajo cero, nieve, hielo, frío que corta la respiración y necesidad de refugiarse en lugares cálidos, solos o bien acompañados. Es invierno y el termómetro no perdona, pero siempre hay música que ofrece calor. La siguiente lista de cinco discos (podrían haber sido otros veinte más) es solo una selección personal para cubrirnos con las canciones como un manto mágico. Álbumes que inspiran recogimiento, calidez humana, auténtico placer hogareño desde la ciudad, la montaña o allí donde uno se encuentre.

Al pinchar en el título del disco, se va directamente al disco en cuestión en Spotify.

'For Emma Forever Ago' - Bon Iver

Este debut fue como una fábula: un tipo que, después de estar desengañado con un gran amor, se encerró en una cabaña en un bosque de Wisconsin y compuso un disco para celebrar estar vivo y en mitad de un gran invierno. Su voz en falsete acompañada de un recreo íntimo y cocinado a fuego lento con guitarras acústicas no puede ser más bucólico. El tipo se llamaban Justin Vernon, pero se hizo llamar artísticamente Bon Iver (buen invierno).

'Fox Confessor Brings the Flood' - Neko Case

Neko Case es una de esas voces que siempre guardan más de lo que aparenta. Inquietante y seductora en su fabuloso timbre, su rock se mezcla con el folk para aspirar un territorio bello. En este álbum firmó una verdadera joya, que invita a hundirse en las noches gélidas.

'Fleet Foxes' - Fleet Foxes

Otro debut impresionante fue el de este grupo de Seattle. La aparición de Fleet Foxes supuso un pequeño gran acontecimiento en 2006 en la música norteamericana. Folk campestre vestido con abrigo moderno y lleno de ecos a un pasado que podría juntar a The Byrds más rurales con Fairport Convention sin perder un ápice de personalidad propia. Pura montaña nevada.

'Saltbreakers' - Laura Veirs

El sexto álbum de la cantante y compositora estadounidense confirmaba que su folk estaba asentado en una atmósfera etérea. Venía avalada por buenísimos trabajos anteriores y dentro del siempre recomendable sello Nonesuch. Este disco ofrece una calidez maravillosa.

'Stephen Stills' - Stephen Stills

El enorme y nunca suficientemente reivindicado Stephen Stills (Buffalo Springsfield y Crosby, Stills and Nash) sacó este disco en solitario y consiguió una estupenda mezcla de folk, blues acústico, hard rock y góspel, propio de un talento de los 60 buscando mantener su estrella en los 70. La portada habla por sí misma: hay folk de autor de gran cuño. Solo por 'Go Back Home' y 'We Are Not Helpness' tiene su propia dimensión (y qué guitarras).

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Fernando Navarro
Fernando Navarro
Fernando Navarro - twitter
Redactor cultural especializado en música. Pertenece a El País Semanal y es autor de La Ruta Norteamericana. Crítico musical en Cadena Ser. Pasó por Efe, Abc, Ruta 66, Efe Eme y Rolling Stone. Ha escrito los libros 'Acordes Rotos', 'Martha', 'Maneras de vivir', 'Todo lo que importa sucede en las canciones' y 'Algo que sirva como luz'. Es de Madrid.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Los mejores discos de música de 2025 para La Ruta Norteamericana

Fernando Navarro

25 discos espléndidos para 25 años del siglo XXI

Fernando Navarro

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_