Música, chimenea y manta: cinco joyas en forma de disco para el frío

Temperaturas bajo cero, nieve, hielo, frío que corta la respiración y necesidad de refugiarse en lugares cálidos, solos o bien acompañados. Es invierno y el termómetro no perdona, pero siempre hay música que ofrece calor. La siguiente lista de cinco discos (podrían haber sido otros veinte más) es solo una selección personal para cubrirnos con las canciones como un manto mágico. Álbumes que inspiran recogimiento, calidez humana, auténtico placer hogareño desde la ciudad, la montaña o allí donde uno se encuentre.

Al pinchar en el título del disco, se va directamente al disco en cuestión en Spotify.