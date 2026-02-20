‘Cortafuego’: una llama que no prende

El paisaje de este thriller psicológico de Netflix dirigido por David Victori (No matarás) es un bosque acechado por un incendio. La primera imagen de Cortafuego es explícita: una chispa que salta desde una torre de electricidad a unas hojas secas. Unos rótulos nos recuerdan el significado de la palabra “cortafuegos” y los cansinos e impersonales planos aéreos que tanto gustan en el audiovisual contemporáneo harán el resto hasta que el espectador aterriza en el lugar de los hechos: una bonita casa de estilo moderno en medio del bosque.

A la casa llega una familia. Una familia rota que visita el lugar por última vez. El lugar está en un rincón solitario, pero la vivienda tiene un vecino casi puerta con puerta. Luce pinta de bueno y de ermitaño. Lo interpreta Enric Auquer y trabaja de guarda forestal de la zona. La protagonista es una mujer (Belén Cuesta) que odia ese lugar, y a partir de ahí el fuego que acecha el bosque tendrá su reflejo en el tormento que sufre ella. Su furia tiene cierta lógica; pronto se sabrá por qué.

Enric Auquer, en 'Cortafuegos'.

Cortafuego no es una historia de catástrofes naturales y supervivencia, es más bien una pesadilla que se desata cuando la hija de la protagonista desaparece en el bosque. Todo lo que ocurre a partir de ahí juega a un doble infierno, el interior y el exterior. La película se torna oscura e impredecible. Son los mejores momentos de un thriller que nos hace dudar sobre la enajenación de una madre que ha perdido a su hija y sobre las evidencias que rodean esa desaparición.

Con elementos de thriller de terror, Victori logra mantener la tensión pese a que los tics visuales y la música machacona aplastan la imagen. El incendio es amenazador, pero resulta tan artificioso desde la chispa de la primera secuencia que no transmite suficiente pánico. Solo una secuencia de la ceniza como copos de nieve resulta aterradora con nada. Es una imagen que quema más que las llamas. Frente al fuego físico y la idea recurrente del cortafuegos, Victori plantea un suspense psicológico más creíble, sobre todo por el cara a cara entre Auquer, Cuesta y Joaquín Furriel. Suya es la otra chispa, la que desata el drama interior de una película que no prende del todo.