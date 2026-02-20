Ir al contenido
_
_
_
_
Cine
Crítica de cine
Crítica

‘Cortafuego’: una llama que no prende

David Victori dirige este ‘thriller’ sobre un incendio y una desaparición que gana con el cara a cara entre Belén Cuesta y Enric Auquer

01:25
Tráiler de 'Cortafuego'.
Belén Cuesta, Joaquín Furriel y Diana Gómez (detrás de los niños), en 'Cortafuego'.
Elsa Fernández-Santos
Elsa Fernández-Santos
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El paisaje de este thriller psicológico de Netflix dirigido por David Victori (No matarás) es un bosque acechado por un incendio. La primera imagen de Cortafuego es explícita: una chispa que salta desde una torre de electricidad a unas hojas secas. Unos rótulos nos recuerdan el significado de la palabra “cortafuegos” y los cansinos e impersonales planos aéreos que tanto gustan en el audiovisual contemporáneo harán el resto hasta que el espectador aterriza en el lugar de los hechos: una bonita casa de estilo moderno en medio del bosque.

A la casa llega una familia. Una familia rota que visita el lugar por última vez. El lugar está en un rincón solitario, pero la vivienda tiene un vecino casi puerta con puerta. Luce pinta de bueno y de ermitaño. Lo interpreta Enric Auquer y trabaja de guarda forestal de la zona. La protagonista es una mujer (Belén Cuesta) que odia ese lugar, y a partir de ahí el fuego que acecha el bosque tendrá su reflejo en el tormento que sufre ella. Su furia tiene cierta lógica; pronto se sabrá por qué.

Cortafuego no es una historia de catástrofes naturales y supervivencia, es más bien una pesadilla que se desata cuando la hija de la protagonista desaparece en el bosque. Todo lo que ocurre a partir de ahí juega a un doble infierno, el interior y el exterior. La película se torna oscura e impredecible. Son los mejores momentos de un thriller que nos hace dudar sobre la enajenación de una madre que ha perdido a su hija y sobre las evidencias que rodean esa desaparición.

Con elementos de thriller de terror, Victori logra mantener la tensión pese a que los tics visuales y la música machacona aplastan la imagen. El incendio es amenazador, pero resulta tan artificioso desde la chispa de la primera secuencia que no transmite suficiente pánico. Solo una secuencia de la ceniza como copos de nieve resulta aterradora con nada. Es una imagen que quema más que las llamas. Frente al fuego físico y la idea recurrente del cortafuegos, Victori plantea un suspense psicológico más creíble, sobre todo por el cara a cara entre Auquer, Cuesta y Joaquín Furriel. Suya es la otra chispa, la que desata el drama interior de una película que no prende del todo.

Cortafuego

Dirección: David Victori.

Intérpretes: Belén Cuesta, Enric Auquer, Joaquín Furriel, Diana Gómez.

Género: thriller. España, 2026.

Plataforma: Netflix.

Duración: 107 minutos.

Estreno: 20 de febrero.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Luz de lectura para el cuello con tres modos de temperatura de color. COMPRA POR 15,19€
escaparate
Finish Powerball Quantum, 90 pastillas para el lavavajillas. COMPRA POR 19,22€
escaparate
Pulverizador de aceite para cocinar con más de 37.000 valoraciones. COMPRA POR 10,99€
escaparate
Cargador USB tipo C con carga rápida gracias a su potencia de 45 W. COMPRA POR 13,29€  
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_