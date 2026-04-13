Justin Bieber vuelve a Coachella con un multitudinario karaoke en directo

El artista interpretó temas de sus dos nuevos discos e hizo un repaso a los inicios de su carrera

Justin Bieber ocupó este fin de semana el escenario principal del festival de Coachella (California) con un espectáculo en el que presentó varios temas de sus dos nuevos discos Swag y Swag II (los lanzó seguidos entre julio y septiembre de 2025) a la vez que hizo un ejercicio de repaso nostálgico del inicio de su carrera en internet, el lugar donde comenzó uno de los fenómenos de la música pop reciente.

Sobre un escenario minimalista y con una sudadera rosa, el cantante comenzó su concierto este sábado con All I Can Take, una de sus nuevas canciones. A partir de ese momento, el show se convirtió en una especie de karaoke multitudinario en el que en algunos momentos eran los asistentes quienes, aparentemente, le hacían peticiones de canciones a través de YouTube. Bieber las recibía en un portátil que situó en el centro del escenario y las interpretaba.

Bieber revivió así fragmentos de éxitos de sus inicios, como Baby y Favourite Girl, e incluso proyectó el vídeo en el que interpreta un cover de With You, de Chris Brown. Una actuación que subió a la plataforma musical cuando tenía 13 años y que lo catapultó a la fama. De esta manera, el artista cantó con su yo de la infancia.

Justin Bieber y Tems perform, en Coachella. Kevin Mazur (Getty Images for Coachella)

El cantante, que no se presentaba en escenarios de esta envergadura desde su gira Justice World Tour en 2022. El show alternó entre picos de intensidad y pasajes más tranquilos, durante los cuales algunos asistentes incluso se sentaron en el suelo, solo para levantarse después y bailar al ritmo de sus temas más clásicos.

Bieber cerró su actuación con invitados especiales como Dijon, Tems, Wizkid y Mk.gee. Su febril base de fans, conocidos como los believers, se conglomeró muchas horas antes de su presentación, pero comenzó a ser notoria su presencia durante la actuación de The Strokes, la banda anterior al show del canadiense.