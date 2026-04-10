Lo más esperado de Coachella 2026: Sabrina Carpenter, Karol G, Justin Bieber, artistas invitados y la celebración de la música latina

Repasamos los momentos más ansiados, posibles teorías y algunos de los interrogantes claves del festival en California

Coachella ya está aquí. Con la temporada de festivales iniciada por todo lo alto tras las primeras ediciones de Lollapalooza en América Latina, el Empire Polo Club de Indio, California, volverá a vibrar los fines de semana del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril. Y promete ser una de las ediciones más explosivas de la historia.

Sabrina Carpenter, Karol G y Justin Bieber debutan como headliners en el desierto, con sus carreras en un punto claro de inflexión: Carpenter, convertida en una de las popstars de referencia de su generación tras lanzar Short N’ Sweet y Man’s Best Friend; la Bichota conquista otro gran escenario, siendo la primera mujer latina de la historia en encabezar el festival; y Bieber, en su esperado gran regreso frente al público de masas.

Seis jornadas explosivas que, si no tienes la suerte (o el presupuesto —ya que las entradas en reventa oficial a estas alturas pueden superar los 800 dólares—), podrás seguir desde casa a través del canal oficial de Coachella. Por lo pronto, repasamos aquí algunos de los momentos más esperados del festival.

El esperado Karolchella tras Tropicoqueta

Carolina Giraldo, el nombre detrás del estratosférico stage name de Karol G, reveló en su entrevista más reciente con Playboy que había atravesado un proceso catártico. Es por eso que plantea su vuelta a Coachella —festival donde ya actuó en 2022— no como una consagración, sino como el inicio de una nueva era.

La artista colombiana ha contado de nuevo con Parris Goebel, una de las coreógrafas más potentes de la industria, responsable también de su actuación en los VMAs de 2024 y en los Billboard Music Awards de 2023. Goebel ha coreografiado, además, los espectáculos de la Super Bowl de Rihanna y de Jennifer López y Shakira.

Giraldo se propone convertir el escenario de Coachella en una celebración de la música latina, en la línea de su más reciente disco de estudio, Tropicoqueta.

El “show más ambicioso” de Sabrina Carpenter

Sabrina se despidió de su público en su última actuación en Coachella 2024 diciendo que volvería cuando fuera headliner. Y así será. Tras trabajar en la industria del entretenimiento más de la mitad de su vida y abrir giras de grandes estrellas como Taylor Swift o Ariana Grande, Carpenter se ha consolidado como una de las voces clave de la nueva generación, junto a artistas como Chappell Roan u Olivia Rodrigo.

Sobre su actuación, ha adelantado que será “el show más ambicioso” de su carrera hasta la fecha. Y eso que en sus directos todo está cuidado al detalle, como ya demostró en su reciente interpretación en los Grammys.

El regreso de Justin Bieber tras su calentamiento en un concierto privado

Bieber lleva varios años alejado de los escenarios, pero en 2025 sorprendió con un doble lanzamiento de álbumes, SWAG y SWAG II. Un proyecto que representa una búsqueda interna, un intento de recuperar la autenticidad y celebrar lo cotidiano y el amor por los suyos.

Este mensaje se reforzó en su interpretación de YUKON en los Grammys, donde se presentó ante un público expectante vestido con apenas un pantalón corto de deporte, y con una puesta en escena minimalista que evocaba el salón de su casa. Todo ello frente a un espejo que parecía simbolizar la constante sensación de ser observado, pero también su decisión de no renunciar a sus convicciones. Un estilo similar al que presentó en un reciente concierto privado en Los Ángeles, días antes de aparecer en Coachella.

Es un misterio si su esperado show en Coachella seguirá esta misma línea. El festival suele ser un gran escaparate de macroproducciones y enormes despliegues, pero la tendencia de Bieber apunta en la dirección contraria: centrar todo el peso del espectáculo en la crudeza de su voz y su mensaje.

La celebración de la música latina

Nos encontramos en un momento clave para la música en español en Estados Unidos. Un año en el que Bad Bunny se mantiene como uno de los artistas más escuchados del mundo y en el que su actuación en la Super Bowl confrontó la guerra cultural agitada por Donald Trump.

Es cierto que este año la música latina no tiene la misma presencia en los puestos más altos del cartel que en otras ediciones, pero sigue siendo un eje importante del festival. Además de Karol G, actuarán el DJ nicaragüense-estadounidense Gordo, los brasileños Mochakk y Luísa Sonza, y también Los Hermanos Flores y Cachirula & Loojan, directamente desde México. Además, destacan artistas estadounidenses de ascendencia latina como Los Retros y French Police (de raíces mexicanas) y Gigi Perez (de origen cubano).

A esta lista se suman representantes de España como rusowsky, Mestiza, que acaban de presentar su nuevo álbum, Spanish Chica, y Carolina Durante.

El regreso de KATSEYE

Otro de los puntos más comentados de cara a Coachella es la reaparición de KATSEYE tras la salida de Manon Bannerman. Muchos se preguntaban si esta vez, la artista se uniría al resto de la banda, pero lo que en un principio parecía una pausa temporal ha ido tomando carácter definitivo.

Tras anunciar un parón en febrero por motivos de salud, la artista aseguró públicamente que se encontraba bien, pero no participó en las actuaciones posteriores del grupo, ni en Lollapalooza Chile y Argentina ni en el Estéreo Picnic de Colombia.

La prensa coreana afirmó este 9 de abril que HYBE habría confirmado que Manon no estará presente en Coachella, algo que ya parecía evidente tras su ausencia en el último lanzamiento del grupo.

La lista de posibles artistas invitados

Otro de los grandes interrogantes de Coachella son los invitados sorpresa. Algunos artistas, por el concepto del show, optan por espectáculos en solitario, como fue el caso de Lady Gaga en 2025, mientras que otros aprovechan para invitar a colaboradores.

Las teorías son muchas. En el show de Karol G se habla de posibles apariciones de Bad Bunny, Becky G o Kali Uchis. En el caso de Sabrina Carpenter, las especulaciones van desde lo más improbable —como Miss Piggy de The Muppets— hasta Taylor Swift, aunque la artista no suele hacer acto de presencia en festivales.

También suenan nombres como Zara Larsson o Ice Spice, que podría aparecer junto a PinkPantheress, y quien a su vez podría también subirse al escenario con Central Cee, o incluso Charli XCX en el set de Addison Rae.

En el ámbito latino, podría aparecer Emilia Mernes en los shows de Gordo o Luísa Sonza, con quienes mantiene una relación cercana, aunque su reciente polémica en Argentina podría mantenerla en un perfil más bajo.

Ahora solo queda esperar unas horas para que comience uno de los meses más explosivos del año para la industria musical.