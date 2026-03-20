El actor huck Norris ha fallecido a los 86 años tras haber sido hospitalizado en Hawái. La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado difundido hoy, aunque por el momento no se han hecho públicas las causas concretas del fallecimiento.

Según la información publicada, el actor y experto en artes marciales ingresó en un centro hospitalario el jueves, y su muerte se produjo poco después. Norris era una figura ampliamente reconocida tanto en la industria del entretenimiento como en el ámbito de las artes marciales, donde había desarrollado una larga trayectoria antes de iniciar su carrera en el mundo del celuloide.

A lo largo de su vida, construyó una imagen pública vinculada a la disciplina, la fortaleza física y los valores tradicionales, elementos que trasladó a muchos de sus papeles en cine y televisión. Su fallecimiento marca el final de una carrera que se extendió durante varias décadas y que le convirtió en un referente del género de acción, especialmente durante los años 80 y 90. Películas como McQuade, lobo solitario; Furia silenciosa, Código de silencio o Delta Force —con recepción desigual por parte de la crítica— tuvieron sin embargo un gran éxito entre el público, y ayudaron a construir su imagen de héroe duro, solitario y con un fuerte sentido de la justicia.

Sin embargo, fue la televisión la que le dio su mayor nivel de popularidad internacional gracias a la serie Walker, Texas Ranger. Estrenada en 1993, la producción se mantuvo durante nueve temporadas y cerca de 200 episodios, y lo convirtió en un referente del entretenimiento televisivo de la época. Además de su faceta como actor, Norris mantuvo una presencia activa en otros ámbitos, como la enseñanza de artes marciales y la promoción de iniciativas relacionadas con el deporte y la formación juvenil. En sus últimos años su lugar en el imaginario colectivo explotó gracias los contenidos virales, y no es exagerado decir que es una de las figuras más difundidas de la cultura del meme de este siglo.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve]