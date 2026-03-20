La vida de Chuck Norris, en imágenes

23 fotosobituarioLa vida de Chuck Norris, en imágenesSu fallecimiento marca el final de una carrera que se extendió durante varias décadas y que le convirtió en un referente del género de acción, especialmente durante los años 80 y 90El País20 mar 2026 - 15:41Actualizado: 20 mar 2026 - 16:47CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosCarlos Norris, también conocido como 'Chuck Norris', posa para una foto del anuario en 1958 en Ryan (Oklahoma).Ron Eisenberg (Michael Ochs Archives/Getty Images)Los actores Bruce Lee y Chuck Norris, en el rodaje de la película 'El furor del dragón', de 1972.Sunset Boulevard (Corbis via Getty Images)La estrella de películas de acción Chuck Norris practica movimientos de kung fu con un entrenador en el patio trasero de su casa en Palos Verdes (Los Ángeles), alrededor de 1978.Nik Wheeler (Corbis/Getty Images)El actor estadounidense Chuck Norris posa en 1978, en un imagen sobre 1978.Michael Ochs Archives (Getty Images)Los actores Charles Bronson (a la izquierda) y Chuck Norris, en una imagen sin fecha.Associated Press/LaPresse (APN)Rodaje de la película 'Octagón' en 1979.MediaPunch (MediaPunch via Getty Images)Escena del filme 'Desaparecido en acción' de 1984.Sunset Boulevard (Sunset Boulevard)Chuck Norris en una imagen de estudio de 1982.Roger Ressmeyer (Corbis/VCG via Getty Images)Los intérpretes Chuck Norris y Steve James, en una escena del largometraje 'Fuerza delta' de 1986.ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo (Alamy Stock Photo) Fotograma de 'El templo del oro' de 1986.Photo 12 / Alamy Stock Photo (Alamy Stock Photo)Chuck Norris en 'Invasión USA' de 1985.El actor estadounidense Chuck Norris posa junto a las actrices de 'Hombres de acero' durante la promoción de la película en Sicilia, en 1985.frederic meylan (Frederic Meylan)Norris apunta con una pistola en una escena de la película 'El héroe y el terror' de 1988.Archive Photos (Getty Images)Retrato del actor estadounidense Chuck Norris, tomado en Múnich (Alemania), en 1994.Kurt Krieger - Corbis (Corbis via Getty Images)Chuck Norris forcejeando con un miembro de un escuadrón militar en una escena de la película 'Delta Force 2', en 1990. Archive Photos (Getty Images)Chuck Norris en una imagen promocional de la serie 'Ranger de Texas', en 1995.CBS Photo Archive (CBS via Getty Images)Sylvester Stallone (a la izquierda) y Chuck Norris en un fotograma de 'Los mercenarios 2', del director de cine Simon West.El actor Chuck Norris muestra su torso en el programa 'The Tonight Show' con Jay Leno, en 1999.NBC (NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images)El intérprete estadounidense Chuck Norris en el papel de Cordell Walker en 'Ranger de Texas', de 1995.CBS Photo Archive (CBS via Getty Images)El actor y artista marcial Chuck Norris (derecha) muestra una camiseta que le obsequió el sargento técnico de la fuerzas aéreas estadounidenses Mike Haddock, durante un encuentro con las tropas en la base aérea Ali Al Saleem (Kuwait), el 29 de octubre de 2006Mike Theiler (REUTERS)El actor Chuck Norris saluda a sus fans durante la campaña del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos y exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, en la Universidad de Clemson (Carolina del Sur), el 17 de enero de 2008.Jonathan Ernst (Reuters)Chuck Norris posa con su esposa Gena O'Kelley y sus hijos Danilee Kelly y Dakota Alan, en el estreno de 'Los Mercenarios 2' en el Teatro Chino de Hollywood (California), el 15 de agosto de 2012.Mario Anzuoni (REUTERS)El actor estadounidense Chuck Norris saludando en la 15º campaña de la fundación benéfica Shoe Box en el hotel Kempinski Corvinus de Budapest (Hungría).Tamas Kovacs (EFE)