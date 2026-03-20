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Cultura
Chuck Norris
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obituario

La vida de Chuck Norris, en imágenes

Su fallecimiento marca el final de una carrera que se extendió durante varias décadas y que le convirtió en un referente del género de acción, especialmente durante los años 80 y 90

El País
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