Así será el desembarco de Shakira en Madrid en septiembre

“Va a ser algo de otro mundo, una producción que no se ha visto antes en España. Live Nation está preparando un estadio especial para estos conciertos. Se va a llamar Estadio Shakira”, anunció esta semana sin atisbo de pudor Shakira (Barranquilla, Colombia, 49 años) en el programa de RTVE Al cielo con ella. Hoy viernes se confirma que los conciertos serán en Madrid el 25, 26 y 27 de septiembre de 2026, aunque muy probablemente ampliará fechas dependiendo de la demanda. Serán las últimas citas de la gira Las mujeres ya no lloran World Tour y los organizadores subrayan que se trata de una “residencia europea”, ya que la artista no visitará otras ciudades del Viejo Continente.

El Estadio Shakira se construirá en el espacio Iberdrola Music, en el barrio de Villaverde de Madrid, el mismo que acoge desde hace tres años Mad Cool. El festival mantiene un pulso con los vecinos de Villaverde y Getafe, que han denunciado en las tres ediciones de la cita ruido y caos circulatorio. El aforo para los conciertos de la colombiana será de 50.000 personas por día. Las entradas se pondrán a la venta el viernes 27 de marzo.

Simulación de cómo será el Estadio Shakira, que se construirá en el espacio Iberdrola Music, en el barrio de Villaverde, Madrid. LIVE NATION

Sin duda, lo más llamativo de la presencia de la colombiana en la capital será la construcción del estadio, que se hará en tiempo récord, dos meses y medio, porque Mad Cool se celebra del 8 al 11 de julio. Lo realizará el estudio de arquitectura danés Bjarke Ingels Group (BIG), el mismo que diseñó la residencia de Adele en Múnich en verano de 2024. En aquella ocasión, la cantante inglesa celebró diez recitales. A las autoridades madrileñas se les ha escapado estos días que la presencia de Shakira también podría llegar a las diez fechas. Uno de los ganchos para que fluya la venta de entradas será la muy posible presentación de la canción de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se celebra en Canadá, Estados Unidos y México del 11 de junio al 19 de julio. Shakira, que ya cantó Waka Waka (Esto es África) en la Copa Mundial de Suráfrica de 2010 (que ganó España), es una de las candidatas a grabar uno de los himnos de la competición. “Ofrecerá visibilidad total, acústica de última generación y experiencias premium para los fans, introduciendo por primera vez en España el formato internacional de residencia artística”, informan sobre el Estadio Shakira desde Live Nation, la promotora organizadora, la más grande a nivel mundial y responsable también de los doce conciertos en España (diez en Madrid y uno en Barcelona) este año de Bad Bunny.

Shakira actuó por última vez en España hace ocho años, en 2018. En aquella ocasión la gira El Dorado World Tour pasó por Bilbao, A Coruña, Madrid y Barcelona. Los recintos eran de unos 15.000 espectadores. Mucho más ambiciosa será esta vez. Las mujeres ya no lloran World Tour comenzó de forma trastabillada. La cantante tuvo que reprogramar las primeras fechas, que se iban a celebrar en noviembre de 2024 en Estados Unidos, “por motivos de producción”. Otros recitales se cancelaron por diversas circunstancias, desde que “se identificaron elementos estructurales que no cumplían con los estándares requeridos de seguridad” (en Boston y Washington) a los “problemas médicos” en Lima. También ha cosechado éxitos rotundos, como los 13 conciertos en Estadio GNP Seguros (antiguo Foro Sol), de Ciudad de México, con 800.000 entradas vendidas, una estancia mexicana que culminó con el concierto gratuito el pasado 1 de marzo en el Zócalo ante 400.000 personas.

Live Nation anuncia que durante la residencia de Shakira el recinto se convertirá en una “ciudad paralela” donde se celebrarán conciertos, exposiciones, talleres y otras actividades culturales diseñadas por la propia cantante “bajo el nombre de Es Latina”. Shakira rompió en 2024 siete años de silencio discográfico con Las Mujeres Ya No Lloran, un disco monográfico sobre su ruptura matrimonial con el futbolista Gerard Piqué. Ese trabajo será el que mayor protagonismo tenga en los espectáculos madrileños. Además de Monotonía, Acróstico, Te felicito o la Bizarrap Music Sessions 53 (el célebre “una loba como yo no está para tipos como tú”), la colombiana repasará éxitos de etapas anteriores, como Las de la intuición, La tortura, Pies descalzos, sueños blancos, Loba o Waka Waka. Un recorrido por toda su carrera de más de dos horas y una treintena de canciones.

Las entradas para los conciertos estarán a la venta el viernes 27 de marzo a las 10h en www.livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Las personas que se registren en www.shakira.com hasta el domingo 22 de marzo a las 22h tendrán acceso a una primera preventa que empezará el martes 24 de marzo a las 10h. La preventa SMusic estará disponible desde el miércoles 25 de marzo a las 10h mientras que los registrados en www.livenation.es podrán comprar sus entradas antes de la salida a la venta general el jueves 26 de marzo a las 10h.