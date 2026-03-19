La competencia entre Shakira y Bad Bunny, con 10 conciertos cada uno en Madrid, posiciona la capital como el centro de la música latina

Las 500.000 entradas vendidas por el artista puertorriqueño para este verano y la construcción de un estadio para la gira de la colombiana le quitan el trono a Miami

Madrid se consolida como la capital mundial de la música latina. Por si alguien todavía lo dudaba, la ciudad está a punto de demostrarlo una vez más con los diez conciertos del artista puertorriqueño Bad Bunny en el Estadio Metropolitano este verano y con el anuncio del cierre de la gira Las mujeres ya no lloran de Shakira, que prevé otras diez actuaciones en la capital, según ha confirmado este miércoles el alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida. Para ello, la colombiana construirá un estadio que llevará su nombre en el polémico recinto Iberdrola Music, situado en el barrio de Villaverde.

Detrás de estos grandes eventos está la promotora Live Nation. La razón: la música latinoamericana ha pasado de ser percibida como algo marginal a convertirse en un fenómeno global. “En España, Bad Bunny ha vendido más de 600.000 entradas (diez fechas en Madrid y dos en Barcelona) a una media de 150 euros cada una, rompiendo el récord de mayor número de entradas vendidas en una sola gira en el país”, ha recordado en un comunicado la propia promotora. La gira rompió récords de preventa en velocidad y volumen, superando marcas previamente establecidas por The Eras Tour de Taylor Swift, que tuvo dos noches con todo vendido en el estadio Santiago Bernabéu. Más de 2,5 millones de fans hicieron cola en la preventa.

El despliegue previsto en Madrid solo es comparable con la estancia que el artista tuvo durante un mes el año pasado en Puerto Rico. “Los diez conciertos no son una estrategia impuesta por la industria, sino una respuesta al clamor del público. Empezó con dos fechas y podría haber hecho 20”, asegura Goiztiri Zapirain, responsable de Estrategia Digital y Ventas Online de la discográfica de Bad Bunny, Rimas Europa.

“Cuando trabajas con un artista como Bad Bunny, con un nivel de convocatoria global tan alto, tiene más sentido concentrar varias fechas en ciudades capaces de absorber ese volumen de público, tanto local como internacional. Madrid reúne todos los elementos: infraestructura, conectividad aérea y de otros medios de transporte por la ubicación en el centro del país, capacidad hotelera y una demanda que permite sostener 10 conciertos”, asegura el promotor de Bad Bunny en España, Nacho Córdoba a El País.

En el caso de Shakira, la promotora aún no ha anunciado todos los detalles, aunque la artista ha asegurado que “España está reservado para el final. Voy a estar tirando la casa por la ventana desde todo punto de vista”, explica en un avance del programa de RTVE Al cielo con ella, que se emitirá el próximo domingo. A preguntas de su presentadora, Henar Álvarez, detalla que “Live Nation está preparando un estadio especialmente para estos conciertos (...) se va a llamar el Estadio Shakira”.

Este miércoles, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha mostrado “orgulloso” de que Shakira, a la que define como “la artista latina más reconocida del mundo”, haya elegido la ciudad para actuar durante diez días.

El mánager musical y profesor Pedro Malaver interpreta este movimiento como una operación doble: artística y de posicionamiento. Por un lado, considera que Shakira busca regresar a España con una puesta en escena a la altura de su trayectoria. Por otro, lo entiende como una demostración de fuerza en un momento en el que el mercado latino tiene un nuevo líder comercial. “Shakira es la latina más grande a nivel histórico, pero en el momento actual Bad Bunny es más grande”, sostiene.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, lo califica como una “grandísima noticia” y lo enmarca en la estrategia regional de consolidar la capital como sede de grandes eventos internacionales, junto a citas como la Fórmula 1 o la NFL. “Shakira podría haber elegido cualquier ciudad del mundo, y ha escogido Madrid”, han subrayado desde el Gobierno regional. El modelo de capital como sede de macroeventos internacionales ilusiona al Partido Popular, que insiste en un posible equilibrio entre el crecimiento imparable del turismo y la vida de barrio. También es una de las críticas de la oposición al Ejecutivo de Almeida: que la ciudad se ha convertido en un “parque temático” insostenible para los vecinos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido esta estrategia en los últimos años. En 2023 viajó a Miami con el objetivo de reforzar el posicionamiento de Madrid como epicentro de la música en español en Europa. Allí se reunió con el presidente de Sony Music US Latin, Alex Gallardo, y defendió la creación de una “marca Madrid” vinculada a la industria musical, no solo como proyecto cultural, sino como motor económico y turístico.

Según Malaver, este cambio también responde a factores estructurales. “EE UU ha dejado de ser tan atractivo para muchos artistas latinoamericanos: el coste de vida ha subido y los latinoamericanos ya no se sienten bienvenidos”, explica. Ejemplo de ello es la llegada a Madrid en los últimos años de sellos como Dale Play (Argentina) y Rimas Entertainment (Puerto Rico), vinculadas respectivamente a artistas como Bizarrap y Bad Bunny. “Un éxito musical es mucho más rentable en España que en países como Argentina por el contexto económico y el pago de las plataformas”, señala Malaver. La discrográfica Rimas asegura que la apertura en España responde a una necesidad orgánica del sector: “Nuestra sede principal está en Puerto Rico, pero nuestra oficina de Madrid es una de las más importantes”.

La decisión de abrir en España fue natural: la mayoría de los artistas vienen de gira y se encuentran con productores locales con los que surgen colaboraciones. Madrid se ha convertido en un punto de encuentro entre culturas. Además, surgen cada vez más eventos, encuentros con fans y lanzamientos que requieren una base estable. España ha dejado de ser una parada puntual, comenta Malaver, y se ha convertido en un lugar donde quedarse.

Este cambio también se refleja en el traslado de artistas y productores que buscan ser parte de este momento que vive la música en Madrid. Mauricio Rengifo, integrante de Cali y El Dandee y productor, ha decidido mudarse a Madrid este mes tras una década en Los Ángeles. “Se ha convertido en la capital de la música en español”, comenta sin dudar.

“El papel de Live Nation ha sido acompañar y acelerar ese crecimiento, apostando por giras de gran formato, consolidando las giras de estadios y posicionando Madrid como plazas estratégicas dentro de los circuitos globales. Más que competir con ciudades como Miami, que juegan en otro contexto geográfico, lo que vemos es que Madrid se ha convertido en el punto de referencia para la música latina dentro de Europa”, asegura Córdoba.

El productor explica que este fenómeno no responde solo a una tendencia musical, sino a una combinación de factores: “Hay muchísimos conciertos, un calendario de festivales muy potente, recintos preparados y un público que consume música en directo varias veces al año”. A ello se suma el crecimiento de la población latinoamericana en la región. En la Comunidad de Madrid viven un millón de latinoamericanos, según las ultimas cifras del INE.

Rengifo sitúa el origen de este proceso hace unos 15 años. “Se junta todo: artistas, red de contactos y una ciudad en la que es fácil quedarse a vivir”. Recuerda como punto de inflexión el éxito de Yo te esperaré. “El público gritaba tanto que no podíamos ni oírnos”.

Sobre el auge actual, lo enmarca en un contexto más amplio: “Madrid está de moda, es un lugar donde se vive bien, y eso atrae talento. La música latina, que ahora mismo es la más escuchada a nivel global, es una consecuencia de eso”.

Madrid ha vivido así una transformación cultural profunda: la música latina ha dejado de percibirse como música de inmigrantes para convertirse en tendencia. Hace una década, el reguetón aún se veía en muchos entornos como un género ajeno. Ese prejuicio, explican los expertos, empezó a romperse con la globalización del género y el cambio en el perfil de la migración latinoamericana en la ciudad. Para Rengifo, la clave ha sido la identidad. “Los artistas no renunciaron a lo que eran. Hicieron que el mundo se adaptara a ellos”.

En este contexto, Madrid se ha consolidado como un punto estratégico para la industria. “Cada vez más artistas quieren estar aquí, trabajar aquí y formar parte de lo que está pasando”, afirma. Malaver lo resume así: “Bad Bunny no hace diez conciertos para Madrid. Los hace para Europa”. A su juicio, la capital funciona ya como un enclave capaz de absorber una demanda continental: público local, latinoamericano residente y viajeros internacionales. “Madrid tiene infraestructura, conectividad, seguridad, clima y precios más competitivos que otras grandes ciudades”, concluye.