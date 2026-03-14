Una polémica entre ricos incendia los clubes privados de Madrid y provoca una respuesta casi unánime: los latinos son bienvenidos

La polémica se mueve en los salones exclusivos de Madrid. Estos días, en los móviles de algunas de las personalidades latinas más ricas e influyentes de Madrid, los mensajes van y vienen. Cunden la sorpresa y la indignación. El motivo no es otro que unas polémicas palabras pronunciadas por Iñigo Onieva, marido de Tamara Falcó. Recogidas por el periódico El Mundo con motivo de la apertura del club privado Casa Vega, viene a decir que su espacio, supuesto refugio del aristócrata español de toda la vida, “no queremos que se convierta en el club de los latinoamericanos”. Es decir, Onieva prefiere que no haya tantos latinos en su club.

Las respuestas afloraron casi de inmediato. La colombiana Verónica Durán, empresaria y una de las latinas más influyentes para la revista Forbes durante tres años consecutivos, cree que el auge de estos clubes privados en la capital se debe precisamente a la migración latina con dinero, que no ha hecho más que impulsarlos en los últimos años. “Es verdad que los españoles ya tienen sus clubes de toda la vida, como el Club Puerta del Hierro o el Casino de Madrid”, empieza explicando. Sin embargo, ahonda Durán, la proliferación de espacios exclusivos que vive la capital en los últimos años solo se puede entender como consecuencia de una migración latina cada vez más poderosa e influyente: “Es un tema aspiracional. Quieres encontrarte con lo más selecto de la sociedad, pero a ese cliente también le interesa codearse con la alta sociedad española”. Casa Vega es un lugar para ir a ver y ser visto.

Sergio Contreras, refugiado político venezolano en Madrid y presidente de la ONG Refugiados sin fronteras, va más allá y recuerda que, de hecho, muchas de las grandes fortunas españolas se hicieron gracias a que emigraron en su momento a países como Venezuela. “Hay un discurso racista que empiezo a notar: primero se decía que les quitamos el trabajo en el sector inmobiliario. Ahora, resulta que también les robamos el ocio y los pisos”, se queja.

Los datos hablan de los clubes privados como un sector en auge. Hace apenas algo más de un año, abrió en Madrid Forbes House, y hace un par de meses se estrenó un nuevo espacio exclusivo en el icónico edificio Metrópolis. A ellos se añaden Casa Vega, el club de Onieva, y Soho House, que está a punto de abrir. Las mensualidades son uno de los secretos mejor guardados de estos clubs, pero diversas fuentes consultadas por este periódico revelan que solo entrar a formar parte de estas entidades suele rondar entre los 10.000 y los 15.000 euros. A ello se añaden una cuota mensual que puede superar los 2.000 euros y los consumos dentro del club. En el caso de Casa Vega, por ejemplo, la mensualidad es de 2.400 euros.

Manuel Campos Guallar es socio y copropietario junto a Iñigo Onieva, el responsable de la polémica, además del futbolista Cristiano Ronaldo, de los restaurantes exclusivos, Totó y Salesas, del grupo Tatel. Tiene una participación en la propia Casa Vega. En su caso, no le ve problema a la diversidad. “En los clubes se mezclan diferentes generaciones, nacionalidades y perfiles profesionales. Por supuesto, hay gente del mundo de los negocios, empresarios, directivos y autónomos que se complementan con intelectuales, artistas y deportistas”, dice desmintiendo el titular desafortunado de la polémica. Para Campos, el auge de estos clubs privados se debe también precisamente a la demanda, que proviene de un público cada vez más variado. “Madrid es una ciudad muy cosmopolita. Es de todos, no solo de los madrileños”. Coincide con él Daniela Goicoechea, experta en marketing que da una clave más en el auge de los clubes privados, el sentido de pertenencia: “Las marcas lo saben y quieren crear comunidades: acceso exclusivo y específico”.

Otro de los que ha asistido sorprendido a la polémica estos días ha sido Gustavo Egusquiza, consultor de comunicación considerado por la revista Forbes como una de las personalidades más influyentes en turismo de lujo del mundo. Explica que, si bien hasta ahora ciudades como Londres o París concentraban ese turista internacional exclusivo que gasta seis veces más que el turista medio en España, la tendencia está cambiando: “La inversión de grandes cadenas hoteleras como el Mandarin Ritz o el Rosewood Villa Maga ha empezado a atraer un turismo más exclusivo”, explica. Los datos lo demuestran: Madrid repite en 2026 como la ciudad más atractiva para los grandes patrimonios, según el último informe de Barnes City. La Comunidad de Madrid lidera la inversión extranjera directa en España, concentrando cerca del 70% del total nacional, con más de 24.000 millones de euros.

Por su parte, Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School, explica que indicadores como el índice de Gini reflejan que en Madrid una pequeña parte de la población concentra cada vez más renta. “Ese proceso reafirma una diferencia de clases que en España no había sido nunca tan acusada”, afirma. Son estos ricos cada vez más ricos los que llenan los clubes privados. Y sí, muchos vienen de fuera.

Incluso los clubes más tradicionales lo tienen claro: la diversidad de nacionalidades es muy positiva. Es el caso, por ejemplo, del presidente del Club Financiero, Arturo de las Heras, quien explica que la institución ha ido cambiando al ritmo de la sociedad y del tejido empresarial madrileño. La directora gerente del club, Arrate Oromí, añade que cuentan con más de cien clubes corresponsales en todo el mundo, lo que refuerza su carácter plural y su vocación internacional: “Un bogotano que sea socio del Club El Nogal puede venir a nuestro club cuando está de vacaciones en Madrid, y eso nos encanta”.

No es la única que apuesta por la mezcla. El director de Forbes House, Andrés Rodríguez, asegura que el proyecto tiene como una de sus misiones principales conectar a la comunidad latinoamericana y a la española. “Coincidimos en los restaurantes de Madrid, coincidimos en las tiendas, pero todavía no nos conocemos demasiado ni estamos haciendo muchos negocios”.

Estas políticas se dejan notar ya incluso en el seno de los propios clubs. Un colombiano dedicado al negocio inmobiliario en Madrid y que prefiere no dar su nombre para mantener el perfil bajo es socio nada más y nada menos que de tres de estos clubes privados. Sobre Metrópolis, por ejemplo, asegura que es el lugar ideal para impresionar a sus inversores internacionales, la recién abierta Casa Vega es para ir de fiesta con ellos y Forbes House es ante todo un espacio tranquilo para hacer negocios y tener confidencialidad. En ninguno de estos lugares, confiesa, le han puesto nunca el menor problema por ser latinoamericano: “Me regalaron la acción y pago la mensualidad porque me gusta ir a sitios donde no hay que hacer cola”.

Rafael Ansón, presidente de la Academia de Gastronomía y socio de Metrópolis, define el lugar como un espacio para crear comunidad, y Virginia Irurita, fundadora de la agencia de viajes de lujo Made for Spain and Portugal, cree que el fenómeno también responde al interés de muchos extranjeros por integrarse en la vida local. Todos coinciden en una cosa: corren nuevos tiempos y los extranjeros ayudan a que estos lugares se mantengan en pie, no al revés.