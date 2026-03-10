Ir al contenido
Cultura
Muere Alfredo Bryce Echenique

Joaquín Sabina despide con dos poemas a su amigo Alfredo Bryce Echenique: “Pluma traviesa, amígdalas inglesas”

EL PAÍS reproduce dos piezas inéditas del músico dedicadas al escritor, que ha fallecido a los 87 años

Alfredo Bryce Echenique y Joaquín Sabina en 2002 en El Escorial (Madrid), donde participaron en el curso 'Poesía española: de las vanguardias a las nuevas voces'.Santi Burgos
Joaquín Sabina
Joaquín Sabina y Alfredo Bryce Echenique, que ha fallecido este martes a los 87 años, vivieron una relación muy estrecha. Fueron amigos que compartieron mesa, cuitas de la vida y charlas sobre poesía. El músico, abatido tras saber la noticia del fallecimiento, ha escrito estos dos poemas a la memoria del escritor peruano.

In memoriam

Puntos y comas, verbena del idioma, buzón del aire,

balas de goma, renglones con aroma a sillón Voltaire,

luna de día, lágrimas de alegría sin telarañas,

chabulerías, Inés del alma mía, Martín Romaña.

Pluma traviesa, amígdalas inglesas, pluma con peros,

vino de mesa, tu Tarzán es mi César sin aguacero,

tuya es mi casa, cholita satanaza tan pituquita,

hielo que abrasa, lagrimón que se casa con doña Anita.

Habana loca, Cádiz en carnavales, barrio latino

Lima que enroca los puntos cardinales de mi destino

Lope, Quevedo y el manco de Lepanto no se me piquen

curen de espanto con el canto de Alfredo Bryce Echenique.

Soneto con Alfredo en la memoria

El country Club sin Bryce y sin Alfredo

portandísimo pésimo conmigo

multiplica la ausencia del amigo

que ve tan doble como mis quevedos.

Chabuco de los húmeros mal quedos

que ponen a Vallejo por testigo

del huayno, de las quenas, del ombligo

de mis amaneceres, de tus miedos.

Le falta sal a Lima cuando bajo

al bar y no me esperas en tu silla

y el cielo es una mancha del carajo.

Y el corazón en solfa bastardilla

y dos pájaros tristes sin trabajo

y un manco de Lepanto en cada orilla.

