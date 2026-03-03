España reivindica su papel en la independencia de Estados Unidos durante los actos del 250 aniversario

La embajada española en Washington programa una treintena de actividades para evitar el ninguneo de las autoridades estadounidenses en la celebración de la efemerides

El Gobierno español quiere aprovechar los actos de conmemoración del 250 aniverario de la independencia de Estados Unidos del imperio británico para difundir y divulgar el destacado papel que tuvo España en aquel momento histórico. La embajada española en Washingon ha programado una treintena de actividades para recordar las figuras de Bernardo de Gálvez y Diego de Gardoqui y la contribución de la Corona española a la emancipación de las 13 colonias norteamericanas que el 4 de julio de 1776 firmaron la Declaración de Independencia. Entre los actos, habrá exposiciones, conciertos, seminarios y homenajes a dos personajes, que pese a su destacado papel en la historia, son desconocidos para el gran público.

La actuación de Gálvez en la independencia fue decisiva. Fue el encargado de canalizar buena parte de la ayuda secreta proporcionada por el Gobierno español a los rebeldes norteamericanos. La Corona no quería que trascendieran sus maniobras en la Revolución Americana por razones de política imperial: mientras apoyaba a las colonias rebeldes debilitaba a Reino Unido. Por otro lado, no quería airear sus movimientos en un momento en que trataba de contener las incipientes aspiraciones secesionistas en sus propias colonias.

Gálvez fue el comandante supremo de las fuerzas españolas que combatieron a los británicos en los estados de Mississippi, Alabama y Florida y, más tarde, jefe de las fuerzas franco-españolas en el Caribe. Su papel, y el de miles de soldados españoles y latinoamericanos anónimos, para proporcionar ayuda al general George Washington y, más tarde, ganar la batalla de Pensacola (Florida) fue decisiva para la independencia. Su importancia fue tal que la sala del Comité de Relaciones Exteriores del Senado exhibe un retrato de Gálvez.

El comerciante vasco Diego de Gardoqui fue el otro español con un rol crucial en la Revolución Americana. Fue comisionado por el rey Carlos III como intermediario extraoficial para prestar apoyo a las 13 colonias americanas. Facilitó la llegada de miles de fusiles, mosquetes, bayonetas, así como una gran cantidad de reales y pesos a la causa de George Washington. Desempeñó un papel clave en el debilitamiento del control británico en el sur del país mediante el apoyo a las tropas rebeldes en campañas militares estratégicas.

Exposión de El Prado

La embajada participará en los homenajes florales a estos dos personajes históricos en Washington y Filadelfia. Pero entre las actividades más destacadas organizadas por la embajada española para conmemorar el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos destacan la reproducción de los principales documentos del Archivo de Indias relativos a la independencia de Estados Unidos, que se expondrán en el Centro Cultural de España, en Washington.

La embajada está recabando el apoyo de las empresas españolas con presencia en Estados Unidos para financiar varias de las actividades, como la exposición “El Prado en las Calles, que el museo nacional quiere trasladar a varias ciudades estadounidenses. Consiste en replicas de varias de las obras más insignes de la principal pinacoteca española para instalarlas en soportes fotográficos en las calles.

Entre las actividades programadas se incluyen conciertos, teatros y una lectura del Quijote en la embajada. “España ha firmado un memorando de entendimiento para participar en los eventos de la celebración del 250 aniversario”, ha explicado la embajadora de España en Washington, Ángeles Moreno Bau, quien explica que ha conversado con la Casa Blanca para participar en los actos de conmemoración.

La embajadora ha explicado que ha mantenido conversaciones para la estatua de Cristóbal Colón, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que quiere instalar en el parque central de Washington, durante un encuentro con los medios para explicar la agenda de la efemerides. Reconoce que la Casa Blanca les ha pedido algún objeto de Cristóbal Colón para una exposición que está organizando.

Moreno Bau ha calificado la agenda de los actos de celebración como un ejercicio de “soft power”. Las relaciones diplomáticas entre los dos países no atraviesan su mejor momento tras las visiones muy distantes que los presidentes de ambos países mantienen sobre casi todos los asuntos políticos.

Raices, la herencia hispana

Una de las actividades en la que más enfásis ha puesto la embajada es en el concurso nacional de ensayos “Raices: Celebrando la herencia hispana en los Estados Unidos”, en colaboración con Guillermo Fesser. Se trata de un certamen de cuentas y redacciones en centros escolares de Estados Unidos sobre la participación de España en la indendencia del país. Posteriormente se elaborará un libro con los mejores textos. “No queremos reivindicar, queremos visibilizar que también formamos parte de la construcción de este país y nuestras raices son profundas”, explica Fesser, que lleva años promoviendo la cultura y el legado español en la historia de Estados Unidos.

“Las monedas que Carlos III envió a Washington para la batalla de Pennsilvanya, los uniformes, los mosquetes, la pólvora e incluso la quinina, porque la malaria y la difteria mataban eran los peores enemigos”, apunta Fesser.

Hace 12 años, Bernardo de Gálvez fue declarado ciudadano honorario de EE UU, el octavo extranjero en recibir este reconocimiento. Fue el primer hispano en recibir la condecoración que también obtuvieron otras figuras históricas como el primer ministro británico Winston Churchill o la madre Teresa de Calcuta.

“El aniversario ofrece una valiosa oportunidad para destacar la decisiva, aunque a menudo poco reconocida, contribución de España a la Guerra de Independencia de Estados Unidos y celebrar los orígenes de una relación transatlántica duradera”, señala Moreno Bau.

España cede 10 aviones militares

Otro de los grandes hitos de la agenda del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos es la cooperación militar. La Armada española participará en la conmemoración naval Sail250 con el buque escuela Juan Sebastián Elcano, que llegará a Nueva York para el día de la fiesta nacional de Estados Unidos.

Para ese día, el 4 de julio, está previsto un gran desfile militar del ejército de Estados Unidos, algo muy poco habitual, pero que Trump quiere promocionar. El ejército español cederá hasta 10 aviones y tres helicópteros para participar en el desfile, en un despliegue sin precedentes militar de España en acontecimiento de estas características.

El Ejército de Tierra aportará dos helicópteros Tigre y un Cougar, la Armada prestará cuatro aviones Harrier, y el ejército del Aire dos aviones Eurofighter, dos F18, un A400 y otro A330 tanker.

También habrá participación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el tradicional desfile militar el Día de la Fiesta Nacional en Madrid, que se celebra cada 12 de octubre.