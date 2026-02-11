La justicia de Estados Unidos desestima todas las demandas por agresión sexual contra el escritor Neil Gaiman

La justicia de Estados Unidos ha desestimado definitivamente todas las demandas puestas contra el escritor Neil Gaiman por falta de competencias. En las denuncias, Scarlett Pavlovich, cuidadora de su hijo, le acusaba de haberla agredido sexualmente hace cuatro años en Nueva Zelanda, según recogen varios medios anglosajones. Las denuncias se pusieron en juzgados de Wisconsin, Massachusetts y Nueva York en febrero de 2025 e iban dirigidas contra el autor del popular cómic Sandman y su mujer, Amanda Palmer, a los que también se les señalaba como autores de un delito de trata de personas.

El pasado mayo, Pavlovich ya había solicitado retirar la demanda de Nueva York contra Palmer, argumentando, según varios documentos judiciales, que no estaba segura de qué estado tenía jurisdicción sobre su caso. La jueza federal Mary Kay Vyskocil, de esta ciudad, concedió la solicitud en junio.

Pavlovich también retiró en mayo la parte de la demanda de Wisconsin que afectaba a Palmer, y el juez federal James Peterson, en Madison, desestimó el resto en octubre, al considerar que la denunciante debía presentar el caso en Nueva Zelanda. El juez federal Nathaniel Gorton, en Boston, rechazó este viernes la demanda presentada en Massachusetts por los mismos motivos.

Scarlett Pavlovich aseguró en su demanda que no tenía hogar y vivía en una playa cuando conoció a Amanda Palmer, mujer de Gaiman, en Auckland, Nueva Zelanda, en 2020. Tenía 22 años en ese momento y después comenzó a trabajar eventualmente como niñera del hijo del matrimonio en su hogar de Waiheke Island, donde, según su relato, se produjeron las violaciones.

Pavlovich es una de las ocho mujeres que en un artículo de la revista New York Magazine narran sus experiencias de abuso con el responsable del cómic Sandman y libros como American Gods. Testimonios que se unieron a los de más mujeres que acusaron al autor de abuso en la serie de podcasts de The Tortoise del verano de 2024 titulado Master. La mayoría de las implicadas, explica la periodista Lila Shapiro, estaban en la veintena cuando conocieron al autor (la más joven tenía 18).

El escritor negó todas las acusaciones: “Nunca he tenido relaciones sexuales sin consentimiento con nadie. Jamás”. El comunicado no evitó que, desde que empezaron a surgir las acusaciones el verano pasado, varios de sus proyectos hayan sido cancelados. Prime Video anunció que acortaría la última temporada de Goods Omens, basada en un libro del autor y Terry Pratchett, en un episodio largo, y Disney detuvo la producción de una película basada en las novelas Los libros del cementerio. Netflix, canceló Los detectives muertos y anunció que la serie de Sandman acabará con su segunda temporada, aunque aludiendo a otras razones. Tampoco la producción de teatro de Coraline seguirá adelante.

La editorial Dark Horse, sello habitual del autor británico, anunció que dejaba de publicar sus obras y que cancelaba el lanzamiento de la serie de cómics Los hijos de Anansi, que también será una serie de Amazon Prime Video. Mientras que algunas editoriales, como Marvel, WW Norton o HarperCollins, rehusaron trabajar con él en adelante.