La Policía Nacional recupera un cuadro de Sorolla desaparecido desde los años setenta

Los agentes encuentran ‘La Chata’ y dos óleos pintados por José Moreno Carbonero, todos de titularidad estatal, entre las obras que guardaba la Casa de Alba en calidad de depósito en su museo residencia

La Policía Nacional ha recuperado el cuadro La Chata, pintado por Joaquín Sorolla en 1908 y desaparecido desde los años setenta, según informó hoy jueves el propio organismo en un comunicado. Los agentes también han podido rescatar dos pinturas de José Moreno Carbonero. Las tres obras de arte pertenecieron a la extinta Sociedad Española de Amigos del Arte y “formarían parte del Patrimonio Cultural del Estado”, según el mismo documento.

La investigación se puso en marcha después de que la policía detectara una pintura cuyo paradero se desconocía y que formaba parte de la exposición La Moda en la Casa de Alba, impulsada por la propia familia, que tuvo lugar de octubre de 2023 y marzo de 2024. “El cuadro era un retrato de Isabel de Borbón y Borbón La Chata, pintado por Joaquín Sorolla y Bastida, fechado en el año 1908, de medidas 151 x 100 cm”, informa la Policía Nacional.

“Esta pintura, entre otras, habría pertenecido a la extinta Sociedad Española de Amigos del Arte, una sociedad sin ánimo de lucro cuya disolución formal se produjo a comienzos de los años ochenta del siglo pasado y que, durante casi todo ese siglo, tuvo como objetivo la promoción de la cultura y las artes en nuestro país. Dicha fundación contó con destacados miembros de la sociedad española de la época y, a lo largo de los años, fue nutriendo su patrimonio con diferentes bienes culturales que le habían sido donados y que, según se pudo constatar una vez consultados sus estatutos, en caso de disolución, deberían incorporarse al Patrimonio del Estado español”, agrega el comunicado.

Uno de los dos óleos de José Moreno Carbonero recuperados por la Policía Nacional, en una imagen difundida por el mismo organismo.

Primero, hubo que documentar “a través de archivos y bibliotecas” que la titularidad de la obra era estatal. Luego, “se informó de estas pesquisas al actual Duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart Martínez de Irujo, ya que su padre había sido miembro honorífico de la citada Sociedad”. La Casa de Alba comprobó entonces que el cuadro estaba en el Palacio de Liria, el museo residencia de la familia, desde septiembre de 1973, y que efectivamente pertenecía al patrimonio nacional. La operación pudo localizar, además, otros dos óleos en las mismas circunstancias, realizados por José Moreno Carbonero, y que retratan a Alfonso XIII y a Eduardo Dato. La Casa de Alba, según el comunicado de la policía, manifestó “su deseo de hacer las gestiones necesarias para que las tres obras, que custodiaban en calidad de depósito, pasaran a disposición del Estado español, siendo depositadas en el lugar determinado por el Ministerio de Cultura”.