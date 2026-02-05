Bad Bunny habla en directo sobre su actuación en la Super Bowl del domingo

El primer día de este mes, Bad Bunny subió al escenario de los Grammy a recoger —junto con otras dos estatuillas— el premio a mejor álbum del año. Fue la primera vez que un disco en español era reconocido con el premio gordo de los galardones más prestigiosos de la música. En tres días, también será el primero en llenar de música hispana el entretiempo de la Super Bowl, el gran evento deportivo estadounidense en donde este domingo se enfrentarán los Patriots de Nueva Inglaterra contra los Seattle Seahawks. Para hablar de ese espectáculo que ha levantado gran expectación con polémica incluida, la estrella puertorriqueña comparece en rueda de prensa este jueves.

Más información Bad Bunny actuará en el intermedio de la Super Bowl LX en febrero de 2026

En un comunicado enviado a la prensa después de conocerse su participación, Bad Bunny aseguró que lo que siente al encabezar este inmenso evento “va más allá” de sí mismo. “Es para los que llegaron antes de mí y corrieron incontables yardas para que yo venga y pueda marcar un touchdown”, ha afirmado, en lenguaje futbolero. “Esto es por mi gente, para mi cultura y por nuestra historia”. Hasta ahí el mensaje original estaba en inglés, pero lo remata con (en español también en el original): “Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL”.

El Super Bowl es sistemáticamente el programa de televisión más visto del año en Estados Unidos, y más de 130 millones de personas vieron el espectáculo de medio tiempo de la temporada pasada, en el que actuó el rapero Kendrick Lamar. La NFL, Apple y Roc Nation anunciaron desde septiembre que el puertorriqueño sería el artista principal de este año. La elección de un artista que canta en español, además de una enorme expectación en la comunidad latina estadounidense, levantó una gran oleada de críticas, encabezadas por las del presidente del país, Donald Trump, que anunció que, a diferencia del año pasado, no asistirá al evento. “Creo que es una pésima elección. Todo lo que hace es sembrar odio. Terrible”, dijo el magnate en su momento.

Bad Bunny, puertorriqueño y, por tanto, ciudadano estadounidense, siempre ha sido un gran detractor y crítico de las políticas del mandatario estadounidense, y ha hablado claramente contra las políticas del ICE. “Antes de darle las gracias a Dios, debo decir: fuera ICE”, dijo en su discurso al recibir el Grammy el domingo, con el patio de butacas de Los Ángeles en pie y roto de aplausos: “No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos. Somos americanos”.