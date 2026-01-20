El anuncio de Green Day como acto de apertura del Super Bowl anticipa un nuevo roce con Donald Trump

Desde que se anunció que Bad Bunny sería el encargado del show de medio tiempo, el Super Bowl LX ha generado conversación más allá de la cancha. Y este lunes, el debate ha aumentado todavía más. En redes sociales, el evento ha sido señalado, en definitiva, como un espectáculo “anti-Trump” tras el anuncio de la NFL de que Green Day será el acto de apertura de la final de fútbol americano, que se celebra el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California. La icónica banda de punk-rock ha criticado en el pasado a la Administración del presidente estadounidense, por lo que se anticipa que su concierto incluya mensajes en contra de sus políticas, aunque por ahora se han limitado a decir: “¡Vamos a divertirnos! ¡Hagamos ruido!” en un comunicado.

La agrupación conformada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool ha utilizado la música como un espacio de protesta desde el comienzo de su trayectoria, con referencias que se actualizan según el contexto político. En su presentación en Coachella en 2025, Green Day cambió la letra de su canción American Idiot para incluir la frase: “no soy parte de la agenda MAGA”, como un gesto en contra del movimiento Make America Great Again del presidente Trump. “La cuestión con canciones como esta es que, en Estados Unidos, se van haciendo más verdaderas con el paso del tiempo. Originalmente, esa canción fue escrita sobre la presidencia de George W. Bush; pero creo que tiene mayor peso con la presidencia de Donald Trump: una persona que claramente no está capacitada para liderar al país… Es un idiota absoluto”, dijo Armstrong a Rolling Stone.

El vocalista también se ha pronunciado en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) al animar al público a corear: “que se joda ICE” en uno de sus conciertos recientes.

A esta nueva controversia se suma la participación de Bad Bunny como el acto estelar del espectáculo de medio tiempo. El puertorriqueño no incluyó a Estados Unidos en la gira promocional de su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS por temor a que el ICE aprovechara para hacer redadas en contra de sus fanáticos, mayoritariamente latinos. Además, para el video de NUEVAYoL, incluyó una pista donde se imita la voz de Trump para decir que “este país no es nada sin sus inmigrantes”.

Como respuesta a las elecciones para actuar en el espectáculo de medio tiempo del juego más importante de la NFL, el Gobierno estadounidense ha advertido que habrá agentes de inmigración durante el evento deportivo. “Es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el descanso del partido. No hay ningún lugar en este país que proporcione un refugio seguro a las personas que se encuentran aquí ilegalmente. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos. Los detendremos. Los mandaremos a un centro de detención y los deportaremos”, aseguró en un podcast Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional. El 8 de febrero sabremos si Green Day y Bad Bunny tienen una respuesta sobre el escenario, como se está especulando tanto.