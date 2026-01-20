Ir al contenido
agresiones sexuales

El actor Timothy Busfield, eliminado digitalmente de una película tras ser acusado de agresión sexual a menores

La serie ‘Ley y orden’ también canceló un capítulo en el que aparecía el intérprete

EFE
Los Ángeles -
El actor Timothy Busfield, de 68 años, será eliminado digitalmente de la película You Deserve Each Other, producida por Amazon MGM Studios, tras ser acusado de acoso a una menor, según señala el medio estadounidense Variety. El filme, dirigida por Marc Silverstein y Abby Kohn, está basada en la novela homónima de Sarah Hogle. Es el segundo proyecto del intérprete cancelado tras el episodio de la serie Ley y orden en el que aparecía como estrella invitada.

El pasado 9 de enero, Busfield fue acusado de dos cargos de agresión sexual contra un menor y se emitió una orden de arresto en su contra. Los hechos ocurrieron supuestamente durante la grabación de la serie La chica de la limpieza, donde el actor era director en ese momento. La investigación se centra en los gemelos que aparecieron en la serie de televisión, señala el mismo medio. El intérprete, que mantiene que se trata de una venganza y que los padres de los menores tienen un amplio historial de fraude, según declaraciones de sus abogados a la revista People, se entregó el pasado 13 de enero en Albuquerque y permanecerá allí hasta su audiencia judicial.

Busfield se enfrenta a tres cargos: dos por contacto sexual delictivo con un menor (según su definición en inglés), con una pena máxima de seis años cada uno, y un cargo de abuso infantil, con una pena máxima de tres años, detalla Variety.

