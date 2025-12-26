La Fiscalía dictamina que no hay delito en la cesión de la Plaza de España de Sevilla para la celebración del festival de música Icónica

La Fiscalía Provincial de Sevilla ha dictaminado que no existen irregularidades en la cesión de la Plaza de España por parte del Ayuntamiento hispalense a la mercantil Green Cow Music para la celebración del festival de música Icónica, que se ha convertido en el tercer evento por impacto económico de la ciudad. El ministerio público ha decidido archivar la denuncia presentada a principios de noviembre por 16 productoras musicales en las que se alegaba que el consistorio podría a ver cometido presuntos delitos de prevaricación, malversación, uso indebido del patrimonio público, fraude en la contratación o tráfico de influencias, entre otros, por entender que no se dan los requisitos para su comisión.

El decreto de archivo concluye, según fuentes del ministerio público, que no se ha producido una “resolución arbitraria” ni “omisión de trámites esenciales”, los elementos necesarios para que exista prevaricación. El fiscal llega a esta conclusión tras analizar la documentación remitida por parte del consistorio y sostiene que las autorizaciones para el uso de la Plaza de España, considerada bien de interés cultural, se tramitaron conforme a la Ordenanza reguladora de la ocupación de espacios públicos del conjunto histórico de Sevilla para actividades y eventos efímeros, y que la decisión se adoptó después de contar con los informes técnicos favorables y el pago de las tasas correspondientes.

Tampoco considera la Fiscalía que se haya producido una adjudicación “a dedo” para los años comprendidos entre 2026 y 2031. En su escrito se razona que “los acuerdos firmados” entre la empresa municipal de gestión y promoción turística, Contusa, y la promotora de Icónica “garantizan la voluntad municipal de organizar el evento”, “sin que se haya atribuido a esa entidad ningún derecho preferencial o reserva específica”. El ministerio público recuerda que a fecha de hoy “no existe resolución administrativa que autorice el evento para 2026” y advierte de que “cualquier anuncio que realice la citada entidad con respecto a algún posible evento durante el próximo año se realiza bajo su propia y exclusiva responsabilidad”.

El festival ya ha confirmado varias actuaciones para el próximo verano, entre ellas las de Jamiroquai, Raphael, Robbie Williams, Marilyn Manson, Lenny Kravitz, Aitana, Moby o Sting. El promotor, Javier Esteban, explica a este diario, que todos años, en virtud del convenio firmado con Contursa hasta el 31, deben renovar la licencia. “El Ayuntamiento recibe el proyecto y luego debe tener el OK de Cultura, de Medio Ambiente... Todos los años el proceso se realiza en torno a abril o mayo”, indica. “Ya firmamos cuando el gobierno municipal era socialista que queríamos hacer un evento sostenible, que respetara el monumento y que tuviera un cartel acorde a la ciudad, es decir con una visión internacional de primer nivel. Como lo cumplimos estamos tranquilos”, abunda.

Green Cow Music, que desde que las productoras denunciantes empezaron a movilizarse en el mes de julio para exigir al Ayuntamiento hispalense documentación sobre la cesión de la Plaza de España había preferido mantenerse al margen, ha reaccionado al archivo de la Fiscalía defendiendo su buen hacer en todo el proceso y recordando cómo han conseguido en estos años posicionar a Icónica como “el mejor festival de música de España”.

La mercantil, que reconoce que la incertidumbre sobre la viabilidad del evento provocada por la movilización de las promotoras han dificultado la contratación de artistas, y les ha “afectado en materia financiera y de patrocinio”, está valorando la posibilidad de contraatacar y emprender acciones legales por competencia desleal y reputacional.

Por su parte, las 16 promotoras denunciantes, tal y como ha podido conocer este diario, recurrirán a los tribunales. Las entidades no comparten el archivo de la Fiscalía porque consideran que su análisis “ha dejado muchas dudas por resolver y se ha centrado especialmente en la apariencia formal de legalidad de actuaciones aisladas sin entrar a examinar la realidad material, continuada y acumulativa de los hechos producidos durante los más de 10 años pactados”. Entienden que por la vía judicial se podrá defender “la legalidad, la igualdad de oportunidades y el interés público en relación con el uso de la Plaza de España”.

El ministerio público tampoco comparte con las promotoras su percepción de que el Ayuntamiento desestimara ofertas para la realización de eventos musicales similares en el mismo enclave sevillano, y señala que la empresa que presentó su iniciativa, Convertour, aportó “documentación incompleta e incorrecta”. En el decreto se concreta que no se incluyó el proyecto cultural ni técnico necesario para el dictamen y que se exigía en la ordenanza reguladora. Unas deficiencias que tampoco se han subsanado para la edición de 2026.

La Fiscalía tampoco considera que la declaración de este festival como de interés general por parte del Ayuntamiento haya “supuesto una adjudicación o cesión en exclusiva de la explotación comercial de la Plaza de España” y argumenta que durante este tiempo Icónica ha coexistido con otra serie de eventos de carácter deportivo, cultural, turístico e institucional. Tampoco apoya a los denunciantes en su percepción de que la celebración del Festival haya supuesto un menoscabo o perjuicio a las arcas públicas sevillanas porque la promotora pagara un canon inferior a que se abona por el uso de otros espacios públicos culturales similares que tienen lugar en otras capitales de provincia, como incluían en su escrito. El fiscal entiende que en cada una de las ediciones se han devengado e ingresado las tasas correspondientes y que las licencias de ocupación y actividad ocasional se han otorgado de acuerdo con la legalidad vigente.

Lo que sí advierte en su escrito es la necesidad de que la administración adapte su normativa municipal “a los cambios de la realidad que regula, reconociendo las nuevas dinámicas sociales para asegurar su eficacia y adaptación”. En este sentido, y de nuevo en contra del criterio de las promotoras denunciantes, la Fiscalía considera que el inicio de los trámites por parte del Ayuntamiento para elaborar una nueva ordenanza que regule los usos, calendarios y procedimientos de autorización en la Plaza de España, es la respuesta adecuada a esa inquietud.

Desde su arranque en septiembre de 2021, Green Cow Music ha conseguido consolidar a la Plaza de España como un auditorio donde cada año se dan cita las figuras más relevantes de panorama musical nacional e internacional, con una ecléctica mezcla de artistas vintage y cantantes o grupos emergentes que garantiza la asistencia de público de todas las edades, de todos los rincones de España, todos los días. Después de tres años con pérdidas, Icónica, como recalca su promotor, se ha convertido “en el único gran festival de España que no recibe ninguna ayuda pública”. En este tiempo, además de confirmarse como un referente musical, líder de ventas en este país, también ha tenido que lidiar con las críticas, sobre todo de vecinos de Sevilla, por el secuestro de un espacio público, como es el Parque de María Luisa, durante los días de concierto cuando se cierra a los visitantes buena parte del perímetro de uno de los espacios verdes más grandes de la ciudad, impidiendo su disfrute.