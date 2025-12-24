Libros musicales para regalar en Navidad
Una selección de obras de ficción y no ficción de 2025 en torno a la música
Una lista de propuestas que van desde ensayos de crítica musical, creación artística, festivales y músicos como C. Tangana hasta las memorias de Patti Smith u Oscar Peterson, pasando por una monumental guía de la industria musical española.
El mejor oficio del mundo (Efe Eme) - Diego A. Manrique
Deliver Me from Nowhere (NeoPerson) - Warren Zanes
De pasión a profesión. Manual de la industria musical (Liburuak) - Varios autores
Oscar Peterson. Mi vida en el jazz (Kultrum) - Oscar Peterson
Actitud. Vida en los minifestivales (Sílex) - Luis Benavides
Viaje hacia la canción perfecta (Libuarak) - Miguel Marcos
Pan de ángeles (Lumen) - Patti Smith
C. Tangana del rap crudo a la alfombra roja (Kultrum) - Joan S. Luna y J. de Monfort
