Ir al contenido
_
_
_
_
Blogs / Cultura
La Ruta Norteamericana
Por Fernando Navarro
LIBROS

Libros musicales para regalar en Navidad

Una selección de obras de ficción y no ficción de 2025 en torno a la música

Libros musicales para regalar en Navidad
Fernando Navarro
Fernando Navarro
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Una lista de propuestas que van desde ensayos de crítica musical, creación artística, festivales y músicos como C. Tangana hasta las memorias de Patti Smith u Oscar Peterson, pasando por una monumental guía de la industria musical española.

El mejor oficio del mundo (Efe Eme) - Diego A. Manrique

El mejor periodista musical que ha dado España recopila sus reflexiones y andanzas de una vida dedicada al oficio (el mejor) de escribir sobre música. Un libro imprescindible para cualquier aspirante a plumilla y para todo aquel que quiera entender mejor cómo funciona la industria musical y sus protagonistas.

Deliver Me from Nowhere (NeoPerson) - Warren Zanes

La historia y creación de 'Nebraska', la obra maestra de Bruce Springsteen, se cuenta de forma magistral y pormenorizada por el músico y escritor Warren Zanes, quien ya hizo una estupenda biografía de Tom Petty. Una maravilla.

De pasión a profesión. Manual de la industria musical (Liburuak) - Varios autores

Monumental trabajo de recopilación para entender todo lo habido y por haber de la industria musical española. Jamás se ha hecho un manual tan ambicioso y espectacular como este doble tomo repleto de información valiosa para comprender toda la cadena industrial (creación, producción, management, marketing, entorno digital, prensa...). Libro histórico.

Oscar Peterson. Mi vida en el jazz (Kultrum) - Oscar Peterson

Las memorias de uno de los grandes pianistas del jazz, un libro que permite recorrer casi medio siglo de jazz gracias a la fabulosa presencia de este genio de las teclas que tocó con los más grandes.

Actitud. Vida en los minifestivales (Sílex) - Luis Benavides

Un libro de historias humanas al ritmo de sonoridades alternativas, un homenaje a todas aquellas personas que organizan festivales musicales para el disfrute propio y de los demás.

Viaje hacia la canción perfecta (Libuarak) - Miguel Marcos

El músico, productor y profesor Miguel Marcos recorre de manera personal y colectiva el arte de escribir canciones, combinando anécdotas, referencias culturales, análisis musicales e incontables ejemplos. Un ensayo lúcido y necesario.

Pan de ángeles (Lumen) - Patti Smith

Las memorias de Patti Smith tienen su habitual toque poético para inspirar con sus recuerdos. Un canto a la creación, el amor y la esperanza

C. Tangana del rap crudo a la alfombra roja (Kultrum) - Joan S. Luna y J. de Monfort

Una recopilación de beves ensayos brindan una poliédrica aproximación a la vida y obra de C. Tangana, también conocido como Pucho o El Madrileño, cuyas diveresas mutaciones son diseccionadas por dos periodistas musicales con buen dominio del bisturí periodístico.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Fernando Navarro
Fernando Navarro
Fernando Navarro - twitter
Redactor cultural especializado en música. Pertenece a El País Semanal y es autor de La Ruta Norteamericana. Crítico musical en Cadena Ser. Pasó por Efe, Abc, Ruta 66, Efe Eme y Rolling Stone. Ha escrito los libros 'Acordes Rotos', 'Martha', 'Maneras de vivir', 'Todo lo que importa sucede en las canciones' y 'Algo que sirva como luz'. Es de Madrid.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Los mejores discos de música de 2025 para La Ruta Norteamericana

Fernando Navarro

25 discos espléndidos para 25 años del siglo XXI

Fernando Navarro

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. El PP de Almeida vota en contra de dedicarle a Robe Iniesta un centro juvenil porque antes quiere hablarlo con su familia
  2. Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la pedrea con la lista de números premiados
  3. Trump anuncia la construcción de un nuevo tipo de buques de guerra que llevarán su nombre: “Serán los más grandes y poderosos de la historia”
  4. “¿Qué se siente al ser un fracaso?“: cómo la protagonista de ‘Showgirls’ superó la humillación y abrazó la película
  5. El líder groenlandés responde a Trump: “Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí”
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_