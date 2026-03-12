La Finalissima entre España y Argentina, muy cerca de disputarse en el Santiago Bernabéu

La Finalissima entre España y Argentina que se iba a disputar el próximo 27 de marzo en el estadio de Lusail en Doha, en Qatar, está muy cerca de celebrarse en el Santiago Bernabéu. Fuentes conocedoras de las negociaciones admiten que el asunto está muy avanzado por parte de la UEFA y y el potentado país del Golfo Pérsico, ahora salpicado por la guerra entre Estados Unidos e Irán. Desde la entidad de Concha Espina no confirman la elección del coliseo madridista, pero admiten que estarían encantados de acoger el partido que mide a las dos últimas selecciones campeonas de América y Europa respectivamente. Además, añaden, que Qatar, como organizador, quiere que el escenario sea el Bernabéu. Este periódico también ha podido saber que el Real Madrid le ha transmitido a algunos de sus empleados que tengan en cuenta el 27 de marzo como posible fecha para acudir a trabajar. El problema de elegir Madrid es que se rompe el principio de neutralidad y Argentina no lo ve con buenos ojos, pero el tiempo apremia.

La tensión y la inseguridad en los países de Oriente Próximo derivadas del ataque lanzado por EE UU e Israel contra Irán a partir del 28 de febrero llevó al país del Golfo a suspender al día siguiente todas las competiciones futbolísticas en su territorio, y dejó en el aire el partido entre los campeones de Europa y América. Qatar ha sido uno de la decena de países del área que ha sufrido ataques de Irán desde que comenzó la guerra, dirigidos principalmente a instalaciones y equipamientos militares estadounidenses.

Desde que comenzó el conflicto, la Conmebol, la UEFA, la federación española y la argentina han estado en contacto con la organización catarí, primero observando el desarrollo de los acontecimientos y las condiciones y después, buscando alternativas para el encuentro. Este jueves se está celebrando una reunión de la que puede salir el acuerdo definitivo. El cambio tiene su complejidad. La Finalissima forma parte de un paquete de seis partidos internacionales que se iban a disputar en el país entre el 26 y el 31 de marzo y se habían agrupado como un evento conjunto bajo la marca Qatar Football Festival. El contrato de las seis selecciones participantes (España, Argentina, Arabia Saudí, Egipto, Serbia y Qatar) afectaba a todo el paquete. El equipo de Luis de la Fuente, por ejemplo, tenía previsto jugar el 30 contra Egipto también en el estadio Lusail de Doha. De esa manera, podía jugar dos partidos durante el parón internacional, el último antes del Mundial de este verano.

La existencia de ese contrato conjunto, financiado por Qatar para que los encuentros se disputaran en su territorio, ha dificultado la búsqueda de un nuevo destino para la Finalissima. La Conmebol y la UEFA, organizadoras del torneo, trataban de salvar los cachés acordados para España y Argentina, que iban ligados también a los de los otros amistosos. La selección de Messi debía jugar contra la de Qatar el 31 en Lusail.