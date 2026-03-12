La Primitiva: sorteo del jueves 12 de marzo

El sorteo de este jueves, 12 de marzo, tiene un bote de 121,5 millones de euros, el mayor alcanzado desde su creación hace 40 años

El sorteo de este jueves, 12 de marzo, tiene un bote de 121,5 millones de euros, el mayor alcanzado desde su creación hace 40 años

La Primitiva es una de las loterías con más tradición en España. Su origen se sitúa en el año 1763, cuando se empezó a celebrar bajo el nombre de “lotería por números”. Aunque se canceló durante una temporada, volvió de forma definitiva en 1985 con la denominación actual.

Hasta la fecha, el mayor premio repartido por La Primitiva asciende a 101.724.559,10 euros. Fue entregado el 15 de octubre de 2015 a un boleto sellado en la Administración nº 328 de Barcelona. Desde entonces se han distribuido numerosos premios importantes, aunque ninguno ha logrado superar esa cifra histórica. Entre los más destacados figuran los 88 millones obtenidos a través de la web oficial de Loterías en 2024, los 79 millones repartidos en Tavernes Blanques (Valencia) en 2019 y los 67 millones entregados en Sevilla en 2013.

Este sorteo cuenta con distintas categorías de premios, que varían en función del número de aciertos, desde tres números hasta la categoría especial, que combina los seis números premiados y el reintegro. Además, los jugadores pueden participar en el Joker, un juego adicional basado en un código de siete cifras que ofrece la posibilidad de obtener premios extra. Las cuantías de los premios son orientativas, ya que dependen tanto de la recaudación total como del número de acertantes en cada categoría.

¿Cómo se juega?

La participación puede hacerse mediante apuestas simples o múltiples. En las apuestas simples se eligen seis números entre el 1 y el 49 en un boleto, ya sea en un punto de venta físico o a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado.

Las apuestas múltiples permiten seleccionar más de seis números, sin un límite concreto, y también pueden realizarse tanto presencialmente como online.

Categorías de premios

Categoría Especial: Acertar los seis números ganadores más el número de reintegro. El premio puede superar los 10 millones de euros, dependiendo del bote acumulado

Primera Categoría: Acertar los seis números ganadores. El premio suele estar alrededor de 1 millón de euros

Segunda Categoría: Acertar cinco números ganadores más el número complementario. El premio es aproximadamente 40.000 euros

Tercera Categoría: Acertar cinco números ganadores. El premio es alrededor de 1.500 euros

Cuarta Categoría: Acertar cuatro números ganadores. El premio es aproximadamente 50 euros

Quinta Categoría: Acertar tres números ganadores. El premio es una cantidad fija de 8 euros

Reintegro: Acertar el número de reintegro. El premio es el importe de la apuesta, generalmente 1 euro

Horario y dónde ver el sorteo

La Primitiva se celebra tres veces a la semana: lunes, jueves y sábado, a las 21:40 horas. Tras la emisión, los resultados pueden consultarse en la página oficial de Loterías y en la web de EL PAÍS para comprobar si tu combinación ha sido premiada.