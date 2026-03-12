Desmantelada en La Rioja una banda que obligaba a seis empleados chinos a trabajar 14 horas al día

Trabajaban entre 12 y 14 horas al día de lunes a domingo, sin apenas descanso y sin ninguna medida de seguridad. A ello añadían unas condiciones de vida deplorables: dormían en colchones colocados sobre palés de madera y encima debían destinar parte de su salario al pago del alojamiento y manutención. Estas son las circunstancias que debían soportar seis personas de nacionalidad china que han podido ser liberadas por la Guardia Civil en la localidad riojana de Calahorra. La operación se ha saldado con la detención de cuatro personas a quienes se les atribuye los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, blanqueo de capitales y otro de carácter fiscal.

Esta operación, que ha recibido el nombre de Huotui, comenzó con una inspección en una nave en obras ubicada en el polígono de la Azucarera, donde se detectaron los primeros indicios de una red dedicada a la explotación laboral. De hecho, varios trabajadores huyeron ante la presencia de los agentes del instituto armado, mientras el encargado de la obra trataba de obstaculizar la labor policial.

La investigación desveló que tres hombres y una mujer formaban parte de una organización criminal que explotaba a estos trabajadores, reclutados en China, donde se encontraban en una situación de vulnerabilidad. Desde allí eran trasladados a España con un visado de turistas para forzarles a trabajar en la construcción, “incumpliendo las normas del sector y poniendo en riesgo su salud y su integridad física”. Para mantener a estos trabajadores bajo control, la red criminal no tenía reparos en recurrir “de forma sistemática” a la intimidación y la violencia, según ha confirmado la Guardia Civil.

Las pesquisas también han permitido conocer que las cuentas bancarias del cabecilla de la red han registrado movimientos por más de 5,2 millones de euros entre 2019 y 2025. De esta cantidad, cerca de 3,4 millones carecen de “trazabilidad conocida”, según la Guardia Civil. En esta operación se han intervenido 11.000 euros en efectivo, varios vehículos y diversa documentación. Además, se han bloqueado once cuentas bancarias y se ha suspendido la actividad empresarial que servía como tapadera.

A los trabajadores liberados, uno de los cuales sufría una lesión en el pie, se les ha prestado asistencia y alimento gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Logroño y varias ONG especializadas en atención y apoyo social.