El mercado del arte vuelve a arriesgar en Art Basel Miami Beach

Robots con la apariencia de Andy Warhol, a la izquierda, y Elon Musk, a la derecha, se exhiben en la instalación titulada 'Regular Animals', del artista Beeple, en Art Basel Miami Beach, el miércoles 3 de diciembre de 2025.

Tras la crisis que obligó a galerías a abandonar la feria más importante de América, ABMB se renueva y supera las ventas de 2024

La 23ª edición de Art Basel Miami Beach (ABMB), la feria de arte contemporáneo más prestigiosa de América y la tercera más importante del mundo, que se celebra desde este viernes hasta el domingo, se inaugura en un momento de máxima incertidumbre. Si bien las subastas de la semana pasada en Nueva York inyectaron una dosis de vigor al mercado, generando 2.200 millones de dólares en ventas, este año ha sido muy duro para las galerías.

A lo largo de los meses previos a la inauguración de ABMB, el mercado del arte ha estado marcado por una incertidumbre preocupante que hizo que en octubre se retiraran de la feria varias galerías de élite (entre las que se encuentran Miguel Abreu Gallery, Chantal Crousel Gallery, Alison Jacques Gallery, Peter Kilchmann Gallery, Edward Tyler Nahem Gallery, Luisa Strina Galeria y Lia Rumma Gallery). El informe que sirve de barómetro al sector, The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2025, evidenciaba la crisis: las ventas globales cayeron un 12% respecto a 2024. El derrumbe era notorio en el segmento más alto, donde las ventas de obras de más de 10 millones de dólares bajaron un 39%, con la inflación y la volatilidad del mercado afectando directamente las inversiones de los coleccionistas estadounidenses.

ABMB partía, por tanto, de una posición vulnerable, porque si algo ha caracterizado esta feria ha sido la especulación y el riesgo (aquí fue donde en 2019 se vendió por 120.000 dólares el polémico plátano The comedian, de Maurizio Cattelan). Un riesgo que durante todo el año los coleccionistas no parecían querer asumir. El miércoles, día de la apertura VIP, los galeristas mostraban un optimismo cauteloso; no se habían realizado muchas preventas, como en años previos, pero había mucho interés por parte de los coleccionistas.

Los visitantes pasan junto a la instalación 'Double Wing', de Huang Yong Ping, en Art Basel Miami Beach, el miércoles 3 de diciembre de 2025, en Miami Beach, Florida. Associated Press / LaPresse (APN)

El precedente de Nueva York, donde el Retrato de Elizabeth Lederer de Gustav Klimt recaudó 236,36 millones de dólares en Sotheby’s y marcó un récord al ser el segundo precio más alto jamás pagado en subasta por una obra, parecía indicar un giro positivo. Y así ha sido: en el primer día de ventas, la galería David Zwirner recaudó más de 18,5 millones de euros, vendiendo la obra más cara del día, Abstract Painting de Gerhard Richter, por 5,5 millones; y la galería Hauser & Wirth, una de las más influyentes, aseguró haber vendido el 40% de su obra. “El ritmo parece relajado, pero el negocio es constante y dinámico”, comentó su presidente, Marc Payot, por email al final de la jornada.

La galería White Cube también ha arrasado. Ha vendido por 1,2 millones de euros su pieza central: un cuadro de Andreas Gursky de cuatro metros de largo titulado Harry Styles (2025), pero también un De Kooning (por 2,85 millones de euros), un Damien Hirst (2,5 millones de euros), un Tracey Emin (1,2 millones de libras; 1,4 de euros) y un Richard Hunt (un millón de euros). Las ventas apuntan a un doble interés: por las obras históricas significativas (Richter, Bourgeois, Alice Neel, Picasso), pero también por las contemporáneas más mediáticas, como la de Gursky, que, según su galería, conceptualiza la “esencia común” del presente.

La obra 'The Queen of the Boneyard', de Alison Saar, se expone en la Galerie Lelong de Art Basel Miami Beach. Associated Press / LaPresse (APN)

También se percibe una nueva ambición en el terreno digital. Tras las suspicacias que dejó la burbuja de los NFT, y pese a liderar la corriente más disruptiva del mercado, el arte digital ha protagonizado la gran sorpresa de la jornada, generando gran atención y cuantiosas ventas. Destacó el regreso de Beeple mediante la robotización, con Regular animals, que ha vendido las diez piezas que traía a la muestra.

No se ha vendido, sin embargo, uno de los cuadros estelares de Warhol, la pintura de Muhammad Ali, con un precio de 18 millones de dólares, es una de las obras más caras de la feria. Pero si comparamos la presente edición de la feria con la del año pasado, podemos decir que 2025 supera a 2024 no solo en el precio de la obra más cara que se ha vendido, sino en volumen de ventas millonarias. Además, ha contado con la presencia de representantes del Museo ICA Miami, MoMA, LACMA, El Museo del Barrio y Toledo Museum of Art, lo que devuelve legitimidad y confianza al mercado, no solo liquidez.

Año de reinicio

La estrategia de Bridget Finn, directora de Art Basel Miami Beach, para confrontar la vulnerabilidad del mercado, ha sido refrescar la feria incorporando novedades. Si en el 2024 debutaban 32 galerías, en el 2025 son 48 las que se presentan por primera vez, lo que supone una notable renovación en los expositores, que suman un total de 283 procedentes de 43 países.

Con este cambio se espera traer nueva energía a la escena y apostar por los descubrimientos. Entre las nuevas incorporaciones destaca El Apartamento, la primera galería cubana que se presenta en una feria de Art Basel, lo que supone un hito geopolítico, al romper el bloqueo de Miami hacia la isla. Esta edición también cuenta con seis galerías locales, un récord histórico, entre las que se incluye Nina Johnson, que durante muchos años había participado en NADA Miami, una de las ferias satélite más destacadas.

Por otra parte, Art Basel ha inaugurado Zero 10, una plataforma dedicada al arte digital, comisariada por Eli Scheinman, director creativo de Proof (una empresa dedicada a colecciones de NFT) y Yuga Labs (los que están detrás de Bored Ape Yacht Club, BAYC). La plataforma toma su nombre de la exhibición 0,10, de Kazimir Malevich en 1915, con la que dio comienzo el suprematismo, porque comparte el mismo afán rupturista y el anhelo de abrir paso a algo nuevo que parte desde cero.

Otro de los grandes alicientes en esta convocatoria es que han irrumpido en escena los Art Basel Awards. Según Art Basel, el futuro del arte contemporáneo no depende solamente de los artistas, sino del ecosistema que los sostiene, por eso en mayo de este año se anunciaban 36 medallistas en nueve categorías: tres dedicadas a artistas (icónicos, consolidados y emergentes) y seis a profesionales y otros colaboradores (creadores multidisciplinarios, patrocinadores, instituciones, curadores, aliados, medios y narradores). Anoche, en una gala, se dieron a conocer los ganadores de las 12 medallas de oro, premiadas con 50.000 dólares.

Los compradores

“Hay un relevo generacional en quienes compran arte”, explica Noah Horowitz, director ejecutivo (CEO) de Art Basel. “Son más jóvenes, vienen de otros sectores, hay más mujeres. Y en muchos casos, son personas que han hecho su propio dinero”. Para recibir a esta nueva corriente de compradores con pase Premium, Art Basel Miami Beach ha inaugurado este año un nuevo lounge VIP, el East Salon, que les ofrece un programa especial, una especie de masterclass de coleccionismo.

Todo está cambiando a un ritmo vertiginoso y Art Basel ha decidido no ser arrastrada, sino reconstruir su propio ecosistema (premios, plataformas digitales, nuevas zonas exclusivas) en lugar de dejarse llevar. En febrero de 2026 estrena además su quinta feria, Art Basel Qatar.