Muere a los 84 años Steve Cropper, guitarrista de Booker T. & the MG’s y de los Blues Brothers

El guitarrista Steve Cropper actúa durante la ceremonia de entrega de tres de sus guitarras Fender al Museo Nacional de Historia Estadounidense del Smithsonian en Washington, Estados Unidos, el 1 de diciembre de 2016.

El músico, que fue guitarrista de soul, instrumentista, productor y compositor en el sello Stax Records, fue nombrado segundo mejor guitarra de todos los tiempos

Steve Cropper, el legendario guitarrista de Booker T. & the MG’s, que también trabajó con Otis Redding y los Blues Brothers, ha fallecido este miércoles a los 84 años, según ha confirmado a la revista estadounidense Variety el hijo del músico, Cameron. Cropper fue guitarrista de música soul, instrumentista, productor y compositor en el sello Stax Records.

Cropper era famoso por su reconocible interpretación como solo en el grupo instrumental multirracial Booker T. & the MG’s. Sin embargo, su trabajo también inspiró decenas de temas, algunos de los cuales produjo o diseñó él mismo, grabados en el estudio de Stax Records por grandes del soul como Otis Redding, Wilson Pickett, Sam & Dave, Rufus y Carla Thomas y Eddie Floyd, explica Variety.

El guitarrista Steve Cropper y el cantante John Rosch, durante una actuación de los Blues Brothers en Madrid, en octubre de 2019. CLAUDIO ÁLVAREZ

En 1996, la revista musical británica mensual Mojo lo nombró el segundo mejor guitarrista de todos los tiempos, después de Jimi Hendrix. Como compositor fue coautor de los éxitos de MG Green Onions, Soul-Limbo y Time is Tight, así como de grandes éxitos de R&B como (Sittin’ on) The Dock of the Bay y Mr. Pitiful de Redding, In the Midnight Hour y 634-5789 de Pickett, Knock On Wood y Raise Your Hand de Floyd, y Seesaw y Sookie Sookie de Don Covay.

Aunque la asociación de Cropper con Stax terminó en medio de problemas administrativos en 1970, los MG’s se reagruparon para grabar y realizar giras entre los años 70 y 90, y apoyaron a artistas como Bob Dylan, John Fogerty, Neil Young y Levon Helm, de The Band, recuerda Variety.

El trabajo más destacado de Cropper en los últimos años fue como guitarrista principal de The Blues Brothers, el grupo musical de John Belushi y Dan Aykroyd.