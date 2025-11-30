Camas dedica un monumento a Curro Romero, su ‘hijo predilecto’
El torero, que el 1 de diciembre, cumple 92 años, descubrió un busto del que es autor el escultor Martín Lagares
“Gracias al pueblo de Camas que siempre me ha tenido cariño verdadero, y ya no puedo más”. Estas fueron las escuetas y sentidas palabras que pronunció este sábado el torero Curro Romero instantes después de que descubriera el busto que el Ayuntamiento le ha dedicado a las puertas de la peña taurina que lleva su nombre.
El maestro, hijo predilecto de su pueblo natal, que el 1 de diciembre, cumple 92 años, y que está retirado de los ruedos desde octubre de 2000, llegó en una silla de ruedas, visiblemente emocionado, y estuvo acompañado por su esposa, Carmen Tello, y una amplia representación de toreros y aficionados.
La escultura es un busto que reproduce con fidelidad el gesto del torero, y del que es autor el artista sevillana Martín Lagares, que también esculpió el monumento a Antonio Chenel Antoñete que fue inaugurado el pasado 12 de octubre frente a la Puerta Grande de Las Ventas, por iniciativa de Morante de la Puebla.
El alcalde de la localidad sevillana, Víctor Ávila, destacó que este acto “rinde homenaje a una trayectoria irrepetible, a un artista que llevó el nombre de Camas por toda España y por todo el mundo”.
Este ha sido el tercer acto público al que acude el torero tras ser dado de alta el pasado 27 de septiembre en el hospital Virgen Macarena de Sevilla de un cuadro de neumonía. En noviembre ha viajado en dos ocasiones a Jerez de la Frontera para asistir a los entierros del torero Rafael Paula y del rejoneador Álvaro Domecq.
