Curro Romero, ingresado en un hospital sevillano tras sufrir una nueva crisis respiratoria

Curro Romero, en febrero del pasado año, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y Morante de la Puebla.

El ‘Faraón de Camas’ presenta un cuadro de neumonía que le afecta al pulmón izquierdo

El diestro Curro Romero permanece ingresado desde este lunes en el Hospital Macarena de Sevilla, donde se recupera de una grave crisis respiratoria, según han confirmado a EFE fuentes allegadas a su familia.

El también conocido como Faraón de Camas, de 91 años, contrajo hace unos días covid, y presenta ahora un cuadro de neumonía que le afecta al pulmón izquierdo y le ha obligado a permanecer en observación y con las visitas restringidas.

“Ha pasado la noche tranquilo, evoluciona bien y está pendiente de ser trasladado a una habitación”, han explicado las mismas fuentes, que se muestran optimistas por la evolución del torero, sin dejar de advertir su avanzada edad y el delicado estado de su salud.

Estos problemas de salud se suman a la infección de orina y la crisis respiratoria por las que ingresó dos veces en el hospital el pasado mes de mayo. Justo un año antes sufrió la fractura de la cabeza del fémur, por la que fue intervenido en el Macarena, centro de referencia para el matador camero que hace cinco años superó un cáncer de laringe que marcó un antes y un después en su estado físico.

Curro Romero cumplió 91 años el pasado 1 de diciembre y su última aparición pública se produjo a principios de mayo en el pregón taurino que organiza el Real Círculo de Labradores.