Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
Toros

Curro Romero, ingresado en un hospital sevillano tras sufrir una nueva crisis respiratoria

El ‘Faraón de Camas’ presenta un cuadro de neumonía que le afecta al pulmón izquierdo

El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El diestro Curro Romero permanece ingresado desde este lunes en el Hospital Macarena de Sevilla, donde se recupera de una grave crisis respiratoria, según han confirmado a EFE fuentes allegadas a su familia.

El también conocido como Faraón de Camas, de 91 años, contrajo hace unos días covid, y presenta ahora un cuadro de neumonía que le afecta al pulmón izquierdo y le ha obligado a permanecer en observación y con las visitas restringidas.

“Ha pasado la noche tranquilo, evoluciona bien y está pendiente de ser trasladado a una habitación”, han explicado las mismas fuentes, que se muestran optimistas por la evolución del torero, sin dejar de advertir su avanzada edad y el delicado estado de su salud.

Estos problemas de salud se suman a la infección de orina y la crisis respiratoria por las que ingresó dos veces en el hospital el pasado mes de mayo. Justo un año antes sufrió la fractura de la cabeza del fémur, por la que fue intervenido en el Macarena, centro de referencia para el matador camero que hace cinco años superó un cáncer de laringe que marcó un antes y un después en su estado físico.

Curro Romero cumplió 91 años el pasado 1 de diciembre y su última aparición pública se produjo a principios de mayo en el pregón taurino que organiza el Real Círculo de Labradores.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Curro Romero cumple 90 años

El País | Sevilla

Curro Romero celebra su 88 cumpleaños con el estreno de un documental sobre su trayectoria taurina

El País | Sevilla

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Por menos de 20€: quita los arañazos del coche sin pasar por el taller. SOLO 14,99€
Por menos de 20€: quita los arañazos del coche sin pasar por el taller. SOLO 14,99€
escaparate
Tabla para cortar de acero inoxidable sin BPA. Ideal para seccionar todo tipo de alimentos. SOLO 13,29€
Tabla para cortar de acero inoxidable sin BPA. Ideal para seccionar todo tipo de alimentos. SOLO 13,29€
escaparate
Batería externa de carga rápida con 10.000 mAh. AHORA CON UN 86% DE DESCUENTO. SOLO 17,99€
Batería externa de carga rápida con 10.000 mAh. AHORA CON UN 86% DE DESCUENTO. SOLO 17,99€
escaparate
Baliza V-16 obligatoria desde enero de 2026 y homologada por la DGT. COMPRA AHORA POR 54,95€
Baliza V-16 obligatoria desde enero de 2026 y homologada por la DGT. COMPRA AHORA POR 54,95€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_